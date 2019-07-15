Мужчине за сигареты грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет / Фото: сибфоут.мвд.рф
Бизнес по продаже нелегальной табачной продукции, организованный 29-летним жителем Барнаула, был пресечен сотрудниками полиции, сообщается на сайте управления на транспорте МВД РФ по СФО.
"По месту жительства мужчины, в арендованном гаражном боксе и на складе транспортной компании, куда поступал товар, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили и изъяли более 18 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.
По какой цене продавались сигареты, ведомство не уточняет.
В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере".
Мужчина через интернет приобретал табачную продукцию без специальных (акцизных) марок, оборот которой запрещен в России. После он занимался реализацией сигарет.
Барнаульцу предъявлено обвинение, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Ранее в Барнауле обсудили объемы нелегальной табачной продукции, которая присутствует на рынке Алтайского края. Выяснилось, что лидером в регионе по обороту сомнительной продукции второй год подряд является Рубцовск.
Комментарии
Чиновник, укравший несколько миллиардов получает срок 4 года условно, а за продажу сигарет - до 6 лет и со штрафом!
К 12:38 - при этом чинуша крадет или взятку берет бесплатно, а данный персонаж - еще и свои деньги потратил.
Да что он себе вообще позволяет?! Проклеймить и на каторгу
Торговал сигаретами без государственных накруток.
Это безобразие! Не позволим никому мешать нашему государству получать доходы с вредных привычек людей.
давайте наградим! он позволял людям травиться со скидкой!
Я знаю как минимум два киоска , где продают сигареты из Каахстана без акцизов
На площади Спартака постоянно торгуют, что-то никто их не трогает
15.07.2019 13:57
- гость -
"Это нога, у того, у кого надо нога!", вот потому и торгуют и их не трогают..!