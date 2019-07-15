Мужчине за сигареты грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет / Фото: сибфоут.мвд.рф

Бизнес по продаже нелегальной табачной продукции, организованный 29-летним жителем Барнаула, был пресечен сотрудниками полиции, сообщается на сайте управления на транспорте МВД РФ по СФО.

"По месту жительства мужчины, в арендованном гаражном боксе и на складе транспортной компании, куда поступал товар, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили и изъяли более 18 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

По какой цене продавались сигареты, ведомство не уточняет.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере".

Мужчина через интернет приобретал табачную продукцию без специальных (акцизных) марок, оборот которой запрещен в России. После он занимался реализацией сигарет.

Барнаульцу предъявлено обвинение, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее в Барнауле обсудили объемы нелегальной табачной продукции, которая присутствует на рынке Алтайского края. Выяснилось, что лидером в регионе по обороту сомнительной продукции второй год подряд является Рубцовск.