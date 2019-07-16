Ежегодный рекорд по лежанию звездочкой на воде пройдет в этом году в Яровом уже в четвертый раз, сообщили ИА "Амител" организаторы мероприятия.

"Традиционно событие собирает самых активных гостей курорта из городов Сибири, ближнего и дальнего зарубежья. Новосибирск, Кемерово, Омск, Томск, Барнаул, гости из Казахстана, Германии — лишь малая часть географии участников события", — рассказали организаторы.

В 2018 году в мероприятии приняли участие одновременно более 2000 туристов, которые легли на воду, раскинув руки и ноги. В этом году поставлена задача обновить рекорд. В этом, как предполагается, должны помочь известные артисты. Так, посетить Яровое должны участники шоу "Ваши пельмени" Андрей Рожков и Вячеслав Мясников.

Участники заплыва на воде прочтут "рекордную" газету и смогут оставить ее на память об участии в событии, а также принять участие в рекордах по самому массовому приседанию и танцам на песке. Праздник продолжится большой пенной дискотекой под композиции омской группы "AYAProject".

"Инструктаж проведут ведущие и хедлайнеры праздника. Ровно в 16:00 по их команде Яровое вновь станет самым звездным озером России!" — отмечают организаторы.

Рекорды будут установлены 27 июля 16.00 часов на озере Большое Яровое. Начало мероприятия в 15:00. Приглашаются всех желающие в возрасте от 16 до 70 лет. Для участия необходимо иметь навыки плавания и удерживания на воде. Каждый участник должен пройти регистрацию на "Причале 22" или "Причале 42" и получить специальный браслет.

В субботу, 13 июля, в Яровом на площадке "Причала 22" выступила Ольга Бузова. В своем Instagram она также упомянула рекорд по одновременному лежанию на воде звездочкой.