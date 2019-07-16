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Рекорд по лежанию звездочкой на воде собираются побить в Яровом в этом году

, ИА "Амител"
Новые рекорды будут установлены 27 июля в 16:00 часов на озере Большое Яровое
27 июля ровно в 16:00 Яровое вновь станет самым звездным озером России / Фото: barnaul-altai.ru

27 июля ровно в 16:00 Яровое вновь станет самым звездным озером России / Фото: barnaul-altai.ru

Ежегодный рекорд по лежанию звездочкой на воде пройдет в этом году в Яровом уже в четвертый раз, сообщили ИА "Амител" организаторы мероприятия.

"Традиционно событие собирает самых активных гостей курорта из городов Сибири, ближнего и дальнего зарубежья. Новосибирск, Кемерово, Омск, Томск, Барнаул, гости из Казахстана, Германии — лишь малая часть географии участников события", — рассказали организаторы.

В 2018 году в мероприятии приняли участие одновременно более 2000 туристов, которые легли на воду, раскинув руки и ноги. В этом году поставлена задача обновить рекорд. В этом, как предполагается, должны помочь известные артисты. Так, посетить Яровое должны участники шоу "Ваши пельмени" Андрей Рожков и Вячеслав Мясников.

Участники заплыва на воде прочтут "рекордную" газету и смогут оставить ее на память об участии в событии, а также принять участие в рекордах по самому массовому приседанию и танцам на песке. Праздник продолжится большой пенной дискотекой под композиции омской группы "AYAProject".

"Инструктаж проведут ведущие и хедлайнеры праздника. Ровно в 16:00 по их команде Яровое вновь станет самым звездным озером России!" — отмечают организаторы. 

Рекорды будут установлены 27 июля 16.00 часов на озере Большое Яровое. Начало мероприятия в 15:00. Приглашаются всех желающие в возрасте от 16 до 70 лет. Для участия необходимо иметь навыки плавания и удерживания на воде. Каждый участник должен пройти регистрацию на "Причале 22" или "Причале 42" и получить специальный браслет.

В субботу, 13 июля, в Яровом на площадке "Причала 22" выступила Ольга Бузова. В своем Instagram она также упомянула рекорд по одновременному лежанию на воде звездочкой. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.07.2019 14:05
- гость -

Кто в курсе поделитесь, как сейчас с жильем в Яровом? Возможно снять? и Цены?

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16.07.2019 14:09
- гость -

Ну уж нафиг надо в этом водоеме сеансы уринотерапии принимать. Лучше до Малого Ярового скататься.

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16.07.2019 14:18
- гость -

16.07.2019 14:05
- гость - Снять не возможно, берите палатку

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16.07.2019 14:39
Жоржик

В детстве еще была такая фигура - поплавок, когда голой .опой из воды торчишь. Дайте рекорд еще по поплавкам сделаем, а что, такой же бред как и этот.

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