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Новый способ оплаты вывоза мусора могут предложить россиянам

, ИА "Амител"
Уже подготовлен проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема
Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться за мусор 'по факту' / Фото: mir46.ru

Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться за мусор "по факту" / Фото: mir46.ru

Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей — за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, рассматривает правительство России, передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина.

Стоимость коммунальной услуги "обращение с твердыми коммунальными отходами" (ТКО) для населения рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение 1 т или куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней. В марте 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что действующая "система платы за мусор не до конца справедлива" и необходимо переходить от норматива к оплате "по факту". Минприроды начало прорабатывать этот вопрос, однако участники рынка и чиновники не могли понять, как технически можно будет разделить стоимость собравшегося на контейнерных площадках мусора по многоквартирным домам и отдельным квартирам. В июле появилась информация, что правительство немного сменило направление и теперь обсуждает более реализуемую схему "по факту" — платить не за объемы образованного мусора, а за число доступных для наполнения баков на площадке.

"Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться "по факту" <…> Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами", — сказал Макрушин.

В Минприроды заявили, что уже подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, но отраженный в нем механизм не раскрыли.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что проект постановления пока не видел, однако считает механизм расчета стоимости "по факту" в том виде, в каком его понимает широкая аудитория, реализуемым. Он напомнил, что в мире есть положительный опыт работы такой системы, и в России она позволит справедливо экономить людям, которые "производят" меньше мусора.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин отметил один из нюансов. "Необходимо учитывать, что институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. По итогам первого года работы будет понятен реально образуемый объем твердых коммунальных отходов. Причем, он может быть выше нормативного значения, то есть в отдельных случаях оплата "по факту" может привести к росту конечного платежа", — сказал он.

Ранее житель Омской области Роман Дмитриев пожаловался в ходе "Прямой линии" президенту России Владимиру Путину на рост тарифов за вывоз мусора, который при этом не вывозится, а лежит кучей на улице.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.07.2019 16:35
- гость -

Ну когда наши чиновники и депутаты говорят, что стоимость чего-либо понизится - жди повышения, а потом оправдываться будут, что хотели лучше, а получилось...

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16.07.2019 17:00
- гость -

система платы за мусор не до конца справедлива" и необходимо переходить от норматива к оплате "по факту

вот это я понимаю - надо срочно обязать всех жителей приобретать расходомеры мусора, и не забыть о поверке оных )))

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16.07.2019 17:14
- гость -

У нас в посёлке около одного двухэтажного дома на 12 квартир стоит маленький контейнер, стоит на обочине дороги, часто останавливаются машины и люди выкидывают полные пакеты в контейнер, так уже давно там. Вот теперь жильцы будут платить больше, т.к. там вывозят по объёму контейнера на три.

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