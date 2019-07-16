В алтайском селе Веселоярске жители категорически отказывается выбрасывать мусор в баки, которые установил региональный оператор, отвечающий за вывоз отходов, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".
Баки намеренно перевернуты жителями села, и на них даже есть угрожающие надписи. Практически на каждой контейнерной площадке валяются бытовые отходы прямо на земле.
Оказалось, что местным жителям почему-то проще загадить свое село, чем участвовать в организованном вывозе мусора.
"У людей есть недопонимание по мусорной реформе, почему должны сдавать мусор, а не вываливать в лесополосы, как делали привычно. Но вопросы решаются, ведем работу совместно с сельсоветами, совместно с администрациями", — рассказал представитель регионального оператора Евгений Чепко.
Но не везде в зоне работы регоператора такая ситуация. Так, в селе Новоегорьевское жители не стали протестовать против мусорных контейнеров и мусоровозов, которые здесь появились также пару месяцев назад. И проблем с мусором стало заметно меньше.
"Вот мост и под ним река — все закидано было, я увозила около 15 мешков. Там старое осталось, а свежее не кидают. Дело в том, что рядом стоит бак, они в него теперь стали кидать", — рассказала жительница села.
Ранее сообщалось о новом способе оплаты вывоза мусора, который могут предложить россиянам. Новый способ расчета основан на количестве баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Комментарии
Тьфу... деревняяя)))
видимо за баки и вывоз мусора нужно платить какие-то деньги, а селюканское быдло лучше вокруг засрется по уши, чем будет платить.
16.07.2019 18:36
- гость -
А в селе прям с работой отлично - устраивайся кто хочет на всех есть вакансии и зп нормальная да?!
При чем здесь работа и размер ЗП, какая связь? Свинью хоть в золоте утопи, она останется свиньёй, против природы не попрешь?
Может они кидают в знак протеста. Они оппозиционеры
16.07.2019 19:15
Друк
А вывоз мусора с контейнеров наверно денег стоит, а они на грядках не растут так-то могли бы и сами додуматься. Раньше мусор выбрасывали бесплатно походу, а щас кто-то решил на этом баблишка срубить.