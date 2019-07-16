Барнаул — родоначальник конного спорта в Сибири. Именно здесь более 30 лет назад открыли первую школу с профессиональной подготовкой наездников и тренировкой лошадей. Но сегодня про конный спорт подзабыли: нет необходимых площадок, финансирования участия в соревнованиях. Сейчас под угрозой закрытия оказалась крупнейшая и старейшая конная школа Алтайского края. Более того, единственная государственная в регионе. Причем дело не в отсутствии средств или нехватке персонала, а в странной позиции руководителя школы. В редакцию портала Amic.ru обратились воспитанники, родители и тренеры отделения конного спорта детско-юношеской спортивной школы. Они просят помочь им, хотя бы словом, чтобы школу, которая для них давно стала вторым домом, не закрыли, а лошадей не пустили на… В общем, читайте текст.

Кто и почему решил закрыть школу?

Всё началось 19 мая 2019 года с ЧП. Одна из учащихся в отсутствие тренера и несмотря на запрет, вывела коня из загона, чтобы с ним сфотографироваться. Споткнулась, упала. Испугавшийся конь ударил ее копытом. Девочка получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу. По словам собеседников, претензий к школе ни она, ни ее родители не имеют, более того, после выздоровления девушка планирует вернуться в школу, чтобы продолжить занятие любимым делом. Конечно, ЧП заинтересовались правоохранители, которые проводят проверку.

Тренеры и воспитанники не знают, причина это или всего лишь повод, но после происшествия руководство школы предложило двум тренерам написать заявление по собственному. Спортсменов же попросили забрать документы. Руководитель школы намерен уже в ближайшие дни расторгнуть договор с Алтайским аграрным госуниверситетом на аренду лошадей, говорят они.

"А что будет с нами? Тренеры останутся без работы, воспитанники – без любимого занятия, для многих это может стать окончанием карьеры. Складывается впечатление, что руководству теперь проще школу закрыть, чем дальше развивать. Вместо мер по недопущению несчастных случаев нам запретили проведение тренировок, сорвали подготовку к соревнованиям и проведение соревнований (…) ", — рассказала тренер и зоотехник Надежда Кириллова.

Она подчеркнула: лошадь — это не спортивный снаряд. Каждое животное индивидуально подбирают наезднику, спортсмен тренирует и себя, и лошадь, они — команда, пара. И просто так спортсмену сесть на любого незнакомого коня и показать высокие результаты на соревновании невозможно — это требует долгих тренировок.Такое решение создает проблему и для АГАУ, который получал пусть небольшие, но деньги на содержание лошадей. После расторжения договора должны будут находить дополнительно 600 тысяч рублей в месяц на содержание лошадей, сейчас это делает школа, добавляет Надежда Кириллова.

Что это за школа и почему ее стоит сохранить?

Школа существует уже 33 года и сейчас работает на базе учебно-опытной конефермы Алтайского аграрного университета в поселке Центральном. Своих лошадей у школы нет — арендуют у АГАУ.

Собеседники подчеркивают, что в школе обучают настоящему профессиональному конному спорту: конкуру, троеборью, выездке, а не скачкам на ипподроме. Выпускники работают тренерами в разных регионах России, а также за рубежом. За годы существования здесь воспитали около 30 кандидатов в мастера спорта, пять мастеров спорта, трех членов сборной России.

В лучшие времена занималось около 100 учеников, сейчас около 30, в год приходит в среднем 10 новых. Могут брать и больше, но в школе по штатному расписанию работают всего два тренера, причем один на ставку, второй на 0,5 ставки. Раньше занимались и иппотерапией, но пришлось закрыть из-за сокращения.

"Мы здесь создаем здоровое в физическом и моральном плане поколение. Конный спорт лечит 98% заболеваний человека, выправляет осанку, останавливает и часто исправляет искривление позвоночника, лечит мужские болячки, камни в почках. Все мышцы развиваются равномерно, у конников гармоничная фигура, даже моделям рекомендуют конный спорт. У нас занимается девочка с пороком сердца. Она мастер спорта, представляете?!" — продолжает Надежда Кириллова.

Что важно, в конном спорте нет возрастных ограничений, нет спада после достижения пика активности. Было несколько учеников, которые начинали уже во взрослом возрасте и добивались высоких результатов, добавил тренер Руслан Копербаев.

Когда занятия были бесплатными, в школу ходило много подростков, стоявших на учете в милиции, многие из них больше не имели никаких проблем с правоохранителями и стали успешными людьми.

Впрочем, плата и сегодня невысока: от 1,6 тысячи рублей для начинающих до 600 рублей для КМС, а мастерам спорта и вовсе бесплатно. Для сравнения: в частных школах занятия стоят около 8 тысяч рублей в месяц.

И дело не только в деньгах.

"Там нет лошадей такого уровня подготовки. А если бы и были, то уже имеют своего наездника. У нас же конеферма, мы тренируем лошадей, рожденных здесь. Многих натренированных продаем в регионы России для спортсменов", — добавила Надежда Кириллова.

Мы забыли про гаджеты

Именно эта школа воспитала единственную за всю историю края наездницу, которая попала в сборную России. Это 21-летняя Елизавета Абдисатарова. В конном спорте она уже 12 лет. Говорит, что это главное увлечение её жизни.

"Я не просиживаю свободное время впустую, у меня отличное здоровье, хорошая фигура. Это крутые эмоции. Я очень не хочу всё это потерять", — говорит девушка.

Раньше Елизавета Абдисатарова занималась на ипподроме, но там дальше Новосибирска на соревнования их не вывозили. А в этой школе уже почти всю Россию объехала.

"Вот я скажу банально, но в тему: в Советском Союзе для детей было много секций, им было чем заниматься, чтобы не сидеть дома. Я отдал ребенка в спорт и не переживаю, что она пойдет у меня пить, курить или шататься где-то. Сейчас мы пеняем на их пристрастие к телевизору и гаджетам, а сами… Краю-то вообще спорт нужен? Профессиональный спорт, а не тропы здоровья", — эмоционально добавляет ее отец Александр Абдисатаров.

Мама Анастасии Мисюренко, Юлия, рассказала, что перед этой школой её дочь занималась в четырех других, везде что-то было не так, и только тут она смогла раскрыть свой потенциал. Кстати, в этом году Анастасия прошла отбор на соревнования в Москву, рассчитывала достойно представить край, но поехать из-за ЧП не смогла – руководитель прекратил финансирование и тренировки.

Коней на колбасу?

С просьбой сохранить школу учащиеся и тренеры обратились к министру спорта Алексею Перфильеву и депутату краевого парламента, главе фракции ЛДПР Владимиру Семенову.

Депутат выступил за сохранение школы.

"Я много слышал об этой школе, она действительно известная, там работают профессиональные тренеры, ребята добиваются успехов — это базовая школа развития конного спорта. Такой спорт мы просто обязаны сохранить. Президент призывает развивать спорт, чтобы сделать нацию сильной, а у нас таких коней хотят, простите, пустить на колбасу?" — пояснил свою позицию Amic.ru Владимир Семенов.

Он добавил, что спорт в крае долгие годы недофинансирован, из бюджета на него выделяют в год всего-то 1%. Но в данном случае школа не просит никакого дополнительного финансирования и готова успешно работать с тем, что есть. Главное — сохранить её.

Семенов также направил запрос министру, уже депутатский.

"Надеемся, что министр разберется в этой ситуации и не допустит закрытия школы. Честно, я даже удивлен, почему вопрос ещё не решен", – добавил собеседник.

Портал Amic.ru направил запрос в министерство спорта.

Учащиеся и их родители собираются обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, который, кстати, сам профессиональный спортсмен. А если потребуется, то и в министерство спорта.

P.S. Во время подготовки материала корреспондент портала Amic.ru обратился за комментарием к руководителю секции Сергею Волкову. Он сообщил, что в ближайшее время состоится встреча с министром спорта Алексеем Перфильевым и ректором АГАУ Николаем Колпаковым. На ней будет принято решение по судьбе школы.

"Пока никаких решений не принято. Но проблема назрела давно, нужно всю эту систему упорядочить. Скажут закрыть — закроем, скажут продлить обучение (до решения всех вопросов. — Прим. ред.) — продлим", — сказал он.

Косвенно он подтвердил, что аренда лошадей будет расторгнута, а также высказал мнение, что развивать конный спорт стоило бы на ипподроме, а точнее, на базе находящейся там Федерации конного спорта.

Портал Amic.ru продолжает следить за развитием событий.