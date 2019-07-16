Фура с концертным оборудованием российского артиста Филиппа Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области, сообщает Life.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Авария произошла недалеко от Волгодонска, где вчера прошло шоу Киркорова. С утра, согласно гастрольному графику, фура с концертным оборудованием направлялась в Крым. Однако удалось проехать всего несколько километров.

Как сообщили в пресс-службе поп-короля, ДТП обошлось без пострадавших: "Ничего страшного, просто погодные условия. МЧС помогло, пострадавших нет. Сейчас фура движется дальше".

Также представители Киркорова заверили, что концерты пройдут по графику и переносить их или отменять не будут. Уже завтра, 17 июля, он выступит в Феодосии.

Ранее Киркоров рассказал о "жесткой посадке" в Москве. Самолет компании S7 совершил жесткую посадку, потом резко поднялся вверх и со второго круга приземлился.