Бывший начальник уголовного розыска в Троицком районе и бывший оперуполномоченный угрозыска ГУ МВД России по Алтайскому краю признаны виновными в превышении должностных полномочий, сообщает региональный СК.

"В августе 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу бывшие полицейские приехали в дом к жителю Троицкого района. С целью добиться от мужчины признательных показаний о якобы совершенном им особо тяжком преступлении, сотрудники уголовного розыска стали оказывать на него психологическое воздействие, угрожая при этом физической расправой", — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские, не добившись признания, вывезли мужчину к реке, куда попросили подъехать двух своих знакомых. По указанию правоохранителей эти двое избили мужчину и продолжили над ним издеваться.

Примечательно, что в последующем причастность мужчины к совершенному преступлению не подтвердилась.

Бывшие сотрудники полиции своей вины не признали. Суд назначил им 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

Несколько дней назад еще трое алтайских полицейских получили условное наказание. Бывший начальник участковых уполномоченных в Рубцовске и двое его подчиненных решили повысить показатели своей работы и склонили местного жителя к имитации совершения административного правонарушения.