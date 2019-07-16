Бывший начальник уголовного розыска в Троицком районе и бывший оперуполномоченный угрозыска ГУ МВД России по Алтайскому краю признаны виновными в превышении должностных полномочий, сообщает региональный СК.
"В августе 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу бывшие полицейские приехали в дом к жителю Троицкого района. С целью добиться от мужчины признательных показаний о якобы совершенном им особо тяжком преступлении, сотрудники уголовного розыска стали оказывать на него психологическое воздействие, угрожая при этом физической расправой", — говорится в сообщении ведомства.
Полицейские, не добившись признания, вывезли мужчину к реке, куда попросили подъехать двух своих знакомых. По указанию правоохранителей эти двое избили мужчину и продолжили над ним издеваться.
Примечательно, что в последующем причастность мужчины к совершенному преступлению не подтвердилась.
Бывшие сотрудники полиции своей вины не признали. Суд назначил им 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.
Несколько дней назад еще трое алтайских полицейских получили условное наказание. Бывший начальник участковых уполномоченных в Рубцовске и двое его подчиненных решили повысить показатели своей работы и склонили местного жителя к имитации совершения административного правонарушения.
Комментарии
Про зверства полицаев мне ещё дед фронтовик рассказывал
тоесть мужык мог налипнуть а им тока условка?!?!?! А скока ещё им с рук сошло???
Интересно получается, если простой гражданин ударит полицейского, то ему до пяти лет, а если полицейский избивает и калечит простого гражданина - условно!