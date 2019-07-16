Житель Алтайского края после употребления алкоголя нажил себе обвинений сразу по трем статьям — в нарушении неприкосновенности жилища, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает региональный СК.

"В конце апреля 2019 года в одном из сел Целинного района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что его приятель уехал из дома, пришел к месту его жительства и, несмотря на протесты находящейся в доме 54-летней женщины, проник в чужое жилище", — говорится в сообщении СК.

После этого 18-летний молодой человек нанес несколько ударов по лицу женщины и изнасиловал ее.

Отмечается, что обвиняемый часто менял свои показания. Сначала он признал свою вину, а после заявил о добровольном вступлении в половую связь. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее жителя Алтая приговорили к 17,5 годам колонии строгого режима за убийство пенсионера и изнасилование девочки.