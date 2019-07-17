Сейчас фотографии красивых мест России украшают фасады зданий в Москве / Фото: соцсети

Работы трех победителей конкурса фотографий о природных красотах нашей страны #РоссияБольшеЧемТыДумаешь размещены в центре столицы, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Победителей выбрали с помощью открытого голосования. Больше всего голосов было отдано за озеро Дарашколь высокогорное озеро в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (Тимофей Ракшин, фото 1 и 4).

Второе место получили Романцевские горы в Тульской области у деревни Кондуки (Маргарита Бельская, фото 2 и 5)

Государственный природный заповедник "Кузнецкий Алатау" в Кемеровской области стал третьим (Анастасия Мелицкова, фото 3 и 6).

Сейчас фотографии украшают фасады зданий в Москве.

Проект разрабатывался для привлечения внимания молодых людей к природным красотам страны и популяризации внутреннего туризма.

Ранее в Горном Алтае презентовали фильм "Золотое озеро Телецкое". Картина повествует не только о красоте самого большого озера Алтая, но и о людях, которые живут и работают рядом с ним.