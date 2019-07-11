Алтайский государственный природный биосферный заповедник сняли фильм о зимнем Телецком озере, сообщает официальный сайт организации.

Картина повествует не только о красоте самого большого озера Алтая, но и о людях, которые живут и работают рядом с ним.

"Телецкое хранит немало тайн. В этом фильме мы познакомимся с подводным миром и рельефом дна озера, посетим самое теплое место Сибири, где растут 500-летние кедры-великаны и лесные орхидеи, а также узнаем, как живут люди, охраняющие природу лесного озера, ведь находится оно в самом сердце Алтайского биосферного заповедника", — анонсирует диктор Василий Романов.

Оператором и режиссером выступил Иван Усанов, автором сценария – Светлана Усанова. Кадры из глубин водоема сняли дайверы из дайв-станции "Зазеркалье" Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

Ролик длится 34 минуты. Видеозапись опубликована на youtube-канале Алтайского заповедника.