Пять человек пострадали и один погиб в результате ДТП на Алтае

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду утром, 17 июля, в Благовещенском районе Алтайского края, сообщает региональное МВД.

"По предварительным данным, 17.07.2019 около 09 часов 30 минут в районе с. Яготино Благовещенского района произошло столкновение автомобилей "Рено Логан" и "Хонда — CRV", — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП пять человек пострадали и один скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в ликвидации последствий ДТП было задействовано: 17 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники.

Ранее двое детей и водитель погибли в ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск. При обгоне водитель выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.