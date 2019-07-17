Алтайский край получит из федерального бюджета около 50 млн рублей, которые будут направлены на поддержку и развитие образовательных учреждений, сообщается на официальном сайте региона.
"По итогам конкурсного отбора Алтайский край вошел в число 16 регионов из 48 претендентов. Субсидии федерального бюджета направлены на поддержку и развитие школ с низкими образовательными результатами и находящихся в сложных социальных условиях. В течение трех лет, с 2020 по 2022 год, в регион поступит около 50 миллионов рублей. Участниками программных мероприятий станут более 500 педагогических и руководящих работников, в том числе из сельских малокомплектных школ", — сообщают региональные власти.
Регион получает такой вид поддержки в четвертый раз. Главная задача — "повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятном социальном контексте, создание в этих школах новой образовательной среды, основанной на личностно ориентированном, системно-деятельностном, коммуникативном, проблемном, сетевом, проектном, исследовательском принципах обучения".
Планируется в течение трех лет провести цикл различных мероприятий с целью повышения педагогического и ресурсного потенциала школ и распространения успешных управленческих и педагогических практик.
Отмечается, что в крае работа с такими школами ведется с 2014 года. Так, с 2017 года регион постоянно выигрывает конкурсный отбор на предоставление субсидий по развитию многоуровневой региональной модели поддержки таких учреждений. Общая сумма субсидий, полученных в 2017-2019 годах, превышает 32 млн рублей.
Ранее ИА "Амител" сообщало, какие изменения произойдут в школах Алтайского края с 1 сентября.
Комментарии
В п.Лесно (Что за влсихой) Лучше школу постройте, а поселок заселяется каттеджами, а стоит там старенькая маленькая школа начальных классов и мест нет ни там, ни во власихе ни в новоселикатном, детям 20км кататься ежедневно на забитом дачниками автобусе. бардак. А если речь о ребенке начальных классов, например первоклассник, один в автобусе каждый день в такую даль. Даже не в школьном автобусе а обычном. Вот где порядок надо бы навести.
Участниками программных мероприятий станут более 500 педагогических и руководящих работников, в том числе из сельских малокомплектных школ" — это по 100 000 на каждого. Не на школы, а на работников!!!!
Планируется в течение трех лет провести цикл различных мероприятий с целью повышения педагогического и ресурсного потенциала школ и распространения успешных управленческих и педагогических практик. То есть, распихают по карманам в министерстве, проведут пару курсов и всё))) Схема работает, ведь что конкретно будут делать, за какие деньги - никто не знает. Так что о детях и учителях здесь никто и не думает.
А то, что на эти деньги ремонты в сельских школах можно сделать, оборудование обновить - не, не про нас. У нас оптимизация - просто присоединяем и закрываем. И всё.