Подробности ДТП на Алтае с пострадавшими и одной погибшей

В результате ДТП ранения получили четыре человека, один погиб / Фото: 22.mchs.gov.ru

В Благовещенском районе в среду утром, 17 июля, произошло ДТП, в котором погиб человек и еще несколько пострадали, сообщили в управлении ГИБДД по Алтайскому краю.

"В 09:30 в районе села Яготино водитель "Рено Логан" (1987 года рождения) выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хонда ЦРВ", под управлением водителя 1947 года рождения", — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП ранения получили четыре человека, один погиб. Водитель "Рено" и два пассажира из "Хонды" (женщина 1979 года рождения и подросток 2003 года рождения) госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Пассажирка "Хонда ЦРВ" (женщина 2000 года рождения) скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших и одном погибшем в данном ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.