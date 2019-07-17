Три программы национального проекта "Демография", реализуемого в Алтайском крае, получат 34,8 миллиарда рублей до 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Минсоцзащиты региона.

В крае реализуется пять региональных программ по нацпроекту "Демография". В этом году на их реализацию запланировано почти 5 млрд рублей, на начало июля освоено почти 37% от запланированных средств.

Отмечается, что поддержку получат три программы из пяти — "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" и "Старшее поколение". Проекты рассчитаны на пять лет (2019 — 2024 годы), они охватят все муниципалитеты региона. На их реализацию планируется направить более 34,8 миллиарда рублей. В 2019 году объем финансирования составляет 5,9 миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусматривает адресные выплаты семьям на первого и третьего ребенка, а также адресное финансирование процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С начала 2019 года в регионе проведено 276 циклов ЭКО на 32 миллиона рублей. Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого, третьего и последующих детей до достижения трех лет составляет 9 тысяч 811 рублей. Семьи с первым ребенком получили с начала года 380 миллионов рублей, за третьего и последующих детей уже выплачено 930 миллионов рублей.

Проект "Содействие занятости женщин" предполагает их обучение различным специальностям. Эту услугу в 2019 году получили уже 264 человека. Также в рамках регионального проекта будут созданы дополнительные места в детских садах.

Проект "Старшее поколение" до конца года требует переориентирование работы мобильных бригад на доставку в медорганизации граждан старше 65 лет в селах. Сейчас в крае при комплексных центрах действуют 132 мобильные бригады, до конца года будут созданы еще 15.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" в регионе также реализуются проекты "Спорт — норма жизни" и "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни".