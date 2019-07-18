С 18 по 22 июля в Барнауле в седьмой раз пройдет шахматный фестиваль "РАПИД Гран-При России – Кубок Губернатора Алтайского края". Он приурочен к Международному дню шахмат, который отмечается во всем мире 20 июля. Призовой фонд рапида – 500 тысяч рублей, для участия в нем предварительную регистрацию уже прошли более 100 спортсменов. Впервые за всю историю фестиваля он будет проводиться не в три, а в четыре дня. Ожидается приезд нескольких известных гроссмейстеров. Президент федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов рассказал, чего ждать от предстоящего турнира, когда появится на Алтае первый гроссмейстер и сколько стоит привезти к нам Сергея Карякина.

- В этом году перед подготовкой к Гран-при России на сайте федерации вышел опрос на тему, кого привезти на турнир в Барнаул. Победил вариант "после всего увиденного меня устроит только Магнус Карлсен (для тех, кто не знает, — сильнейший шахматист на данный момент в мире). Неужели наш край привык к звездам шахмат и его так трудно чем-то удивить?

- Это, конечно, своеобразный стёб. Тем не менее, за многие годы у нас побывали чемпионы мира в составе России, олимпийские чемпионы, участники президентских матчей. Поэтому, публику действительно сложно удивить. После Кубка губернатора мы практически сразу проводим на Алтае впервые этап женского Кубка России по шахматам. Хотели привезти на него кого-то из серьезных игроков, но пока не видим заявок. Публика за последние 5 лет привыкла к гроссмейстерам и сейчас ее могут удивить только такие супердорогие игроки, как Магнус Карлсен, Сергей Карякин, Владимир Крамник.

- А сколько стоит привезти на Алтай, допустим, того же Карякина?

- Он стоит 15 тысяч евро. Крамник примерно столько же. Это на наши деньги около миллиона рублей.

- А у вас в целом призовой фонд предстоящего турнира около 500 тысяч рублей. Как удается договариваться с именитыми шахматистами, чтобы уговорить их приехать на турнир в Алтайский край?

- На личных связях. Мы сумели себя зарекомендовать, как добросовестные партнеры. В прошлом году провели в Белокурихе матч-дружбы между Россией и Китаем. Это был турнир высокого уровня, трудно было договориться о том, чтобы именно нам дали его организовать, но все в итоге прошло прекрасно. Люди нам поверили. Сегодня ситуация изменилась и уже нас убеждают проводить такие турниры, как этап женского Кубка России. Сейчас нас просят провести Суперфинал Кубка России, но это достаточно дорогие вложения. Мы ведем переговоры с краевыми властями, чтобы они поддержали нас и помогли.

- Как дорого проводить вообще такие турниры?

- Матч дружбы России и Китая полностью финансировался российской шахматной федерацией. Этап Кубка России только для нас обходится в полмиллиона рублей. Провести Суперфинал — вообще сумасшедшие деньги, хотя и намного дешевле, чем организовать турнир по гребле в Барнауле.

- В августе у нас пройдет чемпионат страны среди студентов по шахматам. До этого еще два серьезных соревнования, которые Вы уже анонсировали. Что интересного на них будет?

- Сначала по хронологии "РАПИД Гран-При России – Кубок Губернатора Алтайского края". 18 мая гроссмейстер Вадим Звягинцев проведет сеанс одновременной игры для любителей шахмат в парке "Барнаульская крепость". Сам турнир скоротечен и динамичен. Почему шахматы не интересны в плане коммерческой составляющей? Когда гроссмейстер начинает думать над ходом 20 минут — человек не выдерживает этого. У нас будет постоянная динамика: в день по 5-6 туров. Министерство спорта Алтайского края помогло закупить около 50 электронных досок, и мы обеспечим онлайн-трансляцию партий. Это серьезно поднимет интерес к сайту нашей федерации. Уже подтверждено участие в турнире представителей 15 регионов страны. Вдвойне приятно, что Алексей Сорокин вернулся в Барнаул из США на каникулы и намерен бороться за самые высокие места.

Что касается этапа женского Кубка России, то, повторюсь, для нас это будет первый опыт. Мы сейчас работаем над тем, чтобы привезти на Алтай несколько звездных игроков. Таким образом, хотим подстегнуть наших девушек для развития, хотя среди них в Алтайском крае уже есть звездочки. Например, Виктория Лоскутова и Дарья Хегай. Надеюсь, они получат большой опыт от турнира.

В августе нам также доверили проведение чемпионата России по шахматам среди студентов. Нам очень помогло подписание соглашение о сотрудничестве с Алтайским государственным университетом. Турнир будем проводить на базе опорного вуза. Благодаря этому, участники смогут жить в общежитии. Не сомневаюсь, что все пройдет замечательно, но нужно собрать максимальное количество участников. Как правило, вузы не охотно командируют студентов в августе. Но есть за что бороться. Победитель чемпионата автоматически попадает в Высшую лигу среди мужчин.

- Теперь о финансовой составляющей деятельности федерации. Если не секрет, где деньги добываете?

- Главные вещи — призовой фонд. У нас краевой шахматный клуб и с инфраструктурой в Алтайском крае в целом все хорошо. Активно помогает с деньгами попечительский совет, который есть при федерации. Так главным партнером этапа Кубка России стал бизнесмен Максим Анатольевич Банных. По сути, он главный человек, который помог сформировать призовой фонд. В других турнирах, которые пройдут в ближайшее время, помогает "Сибсоцбанк" и компания "Мартика".

- Сейчас на уровне страны все приходят к выводу, что спорт должен развиваться и за счет частных инвестиций. Государственно-частное партнерство пришло и в Алтайский край. Сложно вкладывать миллионы рублей в футбол или волейбол, но шахматы не требуют таких огромных затрат. Почему вам хотят помогать и зачем все это нужно бизнесменам?

- Не знаю, как в других видах спорта, но в шахматах нет большой коммерческой составляющей. Если человек вложил деньги, то почти нет вероятности, что он их отобьет. Как правило, люди из попечительского совета уже давно состоялись в бизнесе и, как в пирамиде Маслоу, задумываются о чем-то больше. Так в прошлом году Максим Банных помог нам организовать турнир школьных команд "Белая ладья". Благодаря помощи спонсоров, мы полностью оплатил питание и проживание участников. Когда наши партнеры приходят на открытие турнира, видят полный зал счастливых детей, то понимают, что сделали нечто большое, что не измерить деньгами. Когда федерация ведет себя максимально прозрачно — бизнес начинает верить и помогать.

- В прошлом году все обсуждали уезд Алексея Сорокина в США. Фактически, мы лишились возможности появления первого в крае гроссмейстера. Как отнеслись к его решению?

- Мы с Алексеем вели переговоры, начиная с декабря 2018 года. Понимали, что скоро он закончит школу, и нужно было помочь ему остаться в Барнауле. Сам Алексей планировал продолжить учебу в Москве или Санкт-Петербурге. Удалось договориться с руководством АлтГТУ, чтобы главной нашей надежде в шахматах сдвигали сроки сессии, и он получал спортивную стипендию. Плюс, обещали найти спонсора, который оплачивал все поездки и тренировки для Алексея и его тренера. Потом возник вариант с Техасским технологическим университетом. Надо отдать должное Алексею, он заранее нас предупредил, что постарается туда поступить. Так в итоге и вышло. Алексей проявил себя в этой истории максимально деликатно.

- Кто придет на его смену?

- Сейчас второй номер рейтинга — студент аграрного университета Евгений Кардашевский. Думаю, что при нашей финансовой поддержке в ближайшие два года он станет гроссмейстером. У Виктории Лоскутовой появился титульный спонсор — "Лаборатория Касперского". Благодаря этому она активно стала ездить по турнирам. Для того, чтобы прогрессировать, ей необходимо играть около 120 классических партий в год. Это по одному турниру в месяц. Надеюсь, что в следующем году в игре Виктории будет прогресс. Сейчас она получит опыт, сравнит себя с другими игроками, набьет шишек.

- В Алтайском крае уже долгое время реализуется проект "Шахматы в школе". Вы довольны им?

- Никогда нельзя быть довольным. Как только нет прогресса — нет мечты. Нет мечты — нет развития. Безусловно, нам удалось охватить 155 школ в 42 муниципалитетах. В ближайшее время на сайте федерации мы выложим карту нашего присутствия. Если посмотреть на нее, фактически мы закрыли все уголки Алтайского края. Наш регион стал первым, кто реализовал проект "Спортивные сельские шахматные клубы". В этом году их станет уже 9. Мы хотим пойти не вширь, а в качество. Спасибо краевому правительству, включившему в финансирование проект "Шахматы в школе". Каждый год мы будем получать деньги на закупку инвентаря. Некоторые учреждения уже сейчас просят дополнительный инвентарь. Там идет системная работа и нужно помогать в такой ситуации. Был у нас негативный опыт в одной из школ Тальменского района, где одна активистка активно продвигала шахматы и проводила турниры. Возможно, в какой-то момент мы не заметили ее, не помогли, и девушка переехала жить в Черепаново. Мне недавно звонил президент федерации шахмат Новосибирской области и благодарил за бриллиант, который они заполучили. Эта девушка уже около 40 школ объединила вокруг себя и проводит турниры. А мы ее упустили. Нельзя, чтобы такие истории повторялись и нужно помогать всем активистам. Для начала необходимо получить обратную связь от школ. Наш проект направлен не на воспитание шахматистов, а на формирование личности, стрессоустойчивости. Поэтому необходимо проанализировать, как наш проект реализуется в каждой конкретной школе.

- Есть ли такие случаи, когда школа решила участвовать для галочки, чтобы отчитаться потом перед министерством образования?

- Пока мы не получим обратную связь, мне сложно об этом говорить конкретно. Предполагаю, что 50 на 50. Мы видим, что в Панкрушихенском районе активно занимаются шахматами, проводят турнир. Конечно, мы будем им помогать. Мы видим, что просыпается Тальменский, Мамонтовский районы. Есть точки, которые открылись для нас с новой стороны. С пассивной позицией других школ отношусь спокойно. Я против метода кнута в таких проектах. Если кому-то не нужна наша помощь, мы просто пойдем к другим.

- Теперь будут готовить преподавателей в вузах. Как пришли к этому решению?

- Когда начали внедрять проект "Шахматы в школе" — столкнулись с проблемой кадров. Начали обучать учителей на базе АКИПКРО и по итогам курсов выдавать соответствующие сертификаты. Понятно, что в зрелом возрасте у человека, который до этого не интересовался вообще шахматами, наступает некий ступор. Не так сложно выучить учебник, как переломить некую внутреннюю ментальность. При этом ни у кого не возникает вопроса, почему педагоги начальных классов, например, преподают рисование. Далеко не все из них умеют рисовать. Но существуют такие образовательные стандарты. Почему бы и нам не внедрить курс обучения шахмат. Тем более, разработана прекрасная образовательная программа. Спасибо министерству образования. Мы сумели договориться и с сентября запустим этот проект. Через 4 года мы получим выпускников педагогического вуза, которые прослушали курс по шахматам. Гарантирую, что не все будут потом преподавать их в школах, но кто-то решит этим заняться. Главное — правильно встроить шахматы в учебный процесс, не отдавая никому приоритета. Если суметь это сделать, получится положительный результат, прежде всего, для самого учебного процесса.

- В этом году в шахматы играют в рамках Шукшинского кинофестиваля. Шахматистов можно встретить и на праздновании Дня Барнаула, других праздниках. Не кажется ли Вам, что шахматы немного несовместимы с этими мероприятиям?

- Мы ищем формат, который будет интересен. Мы не навязываемся, а сами получаем предложение о сотрудничестве. Министр культуры региона Елена Безрукова одобрила нашу идею участия в Шукшинском фестивале. В селе Сростки есть большая поляна перед библиотекой. На одной половине поляны наши ветераны будут играть в шахматы. А по соседству писатели встречаться с читателями. Шахматы и искусство очень органично смотрятся вместе. Наши сеансы одновременной игры на День Барнаула — не междусобойчик. В турнире может принять участие любой желающий. То же самое касается нашего присутствия в городских парках. Получаем только положительные отзывы.

- Сергей Карякин после матча с Карлсеном рекламировал все подряд. В итоге получился перебор и сейчас его результаты заметно упали. Вам не кажется, что шахматы так и должны быть андеграундным видом спорта?

- Есть массовые шахматы с турнирами для любителей. Но есть топ уровень, где как раз и находятся такие мастера, как Сергей Карякин. Взять, например, фигурное катание. Мы с удовольствием смотрим на выступления наших спортсменов на чемпионате мира, Европы. Это лучшие из лучших. Но при этом и у любого человека есть возможность сходить на каток. Должен быть выбор. Что касается Сергея, то нормально, когда именитые спортсмены рекламируют шампунь или что-то еще. Я доволен, что федерация смогла продвинуть Сергея Карякина через чемпионский матч таким образом, что он стал лицом страны. На какой-то момент он помог сделать шахматы едва ли не ведущим видом спорта в России. Другое дело, что это потом сказалось на его игре.

- Ваш любимый шахматист.

- Анатолий Карпов. Нравится его разноплановость, сбалансированность игры. У каждого есть свои любимцы, но для меня он номер один. В лучшие годы у него была очень сбалансированная игра: когда надо, умело защищался, когда требовалось, играл агрессивно. Красоту шахмат сложно оценить, но от его игры я всегда получал удовольствие.

- Вы родились на следующий день после международного Дня шахмат, который отмечается 20 июля. В этот день всегда проводится этап Гран-при России в Алтайском крае и вас выхолащивает эта организация турнира. Научились за долгие годы как-то отвлекаться и отдыхать в этот день?

- Пока не нашел такого способа. Увы.

- Знаю, что в детстве активно играли в футбол, а в студенческие годы танцевали в студии "Лариса". Самое интересное воспоминание об этом времени?

- Первый раз пошёл поступать в футбольную секцию со своим страшим братом. Три года занимался в одной группе с Сергеем Кормильцевым. Ещё ходил на плавание, год боксом увлекался, дзюдо, рукопашным боем. Шахматами занимался с первого по десятый классы. Ещё успел выучиться в музыкальной школе, играл на баяне. На первом курсе в университете пошёл в студию бального танца "Лариса", четыре года там занимался. На любительском уровне вместе с женой стали чемпионами края.

- Почему перестали танцевать?

- Из-за возраста. Это молодой вид спорта и в 20 лет тебе проще достичь успеха на профессиональном уровне. Настал момент, когда нужно было сосредоточиться на зарабатывании денег, а сложно карьеру танцора совместить с работой.

- Сейчас не танцуете?

- Только иногда. На вечеринках.

- Вы — менеджер. Бывают ли моменты, когда начинаете включать в себе уже тренера и давать советы молодым шахматистам?

- Бывает, когда долго смотрю на доску. Как будто только я знаю, как нужно правильно поступить или сделать ход. Особенно это стало проявляться, когда стал учить шахматам свою младшую дочь. Неправильно это. Каждый должен заниматься своим дело. Функционер — развивать шахматы, а тренер — тренировать. Если дочь занимается шахматами, то задача отца — ее любить. Вне зависимости от результата. Учить же игре ее должен только тренер, который и должен разбираться с недочетами в игре, подсказывать. Не все родители, увы, способны это понять. Я видел, как некоторые из них едва не били детей за плохую игру. Давали подзатыльники после неудачной партии.

- Как вам тогда удалось заинтересовать ребенка шахматами? Тем более девочку.

- Я познакомил обеих дочек с шахматами. Старшую они совершенно не заинтересовали. Младшей же они показали интересными. Мне тогда хватило ума отвести ее к тренеру. Именно первый тренер должен завлечь ребенка в этот вид спорта, превратив его в сказку. Я старался уйти от проблемы многих родителей, которые через детей пытаются реализоваться сами.

- Вы учились вместе с бывшим вице-премьеров края Владимиром Притуповым. Ваш заместитель Максим Герасимюк также долгое время работал в правительстве региона. Сейчас этих людей нет во власти. Не скажется ли это на развитии шахмат в Алтайском крае?

- С властью нужны только прямые и понятные отношения. Иного пути нет. Чиновники должны понимать, чем полезны шахматы для жителей края. Мы же не должны требовать много от власти, но элементарная поддержка должна быть. Если министерство образования и науки Алтайского края видит плюсы от сотрудничества с нашей федерацией, то неважно, кто его возглавляет. С каждым руководителем получается договориться. Только сегодня встречался с министром Максимом Костенко. И не важно, работает сейчас в крае Владимир Притупов или нет. Если министерство спорта региона видит, что федерация шахмат поступательно развивается — ей нужно только немного помочь. Лучше работать с нами, чем с федерациями, которые нужно возрождать и в них не на кого опереться. Если есть результат — вам всегда помогут.

- Вас называли одним и реальных кандидатов на пост министра спорта Алтайского края. Было ли реальное предложение?

- Не более, чем слухи.

- Сейчас на краевом уровне все активнее становится роль федераций. Ваша — едва ли не образец для подражания. В чем секрет успеха?

- Федерация должна объединять, задавать вектор развития по всем направлениям. Если этого нет, каждый тренер любого вида спорта видит его развития по-своему. Нет единого знаменателя. Более того, неохотно готов передавать воспитанников более сильному тренеру, если это необходимо. Федерация способна создать понятную систему соревнований, инфрастуктуру, чтобы появлялись звезды спорта. Только тогда будет результат. Без федерации каждый по себе. Такие прецеденты есть. Особенно в популярных видах спорта. Алтайский край не обделен талантами, но результатов почему-то нет.

- Как шахматы помогают на работе и в обычной жизни?

- Если человек занимался ими несколько лет, то уже по-другому принимает решение. Эта игра помогает структурировать мысли. Анализируешь ходы не только за себя, но и за соперника. Очень важно, что в шахматах ограничено время. Лучше принять неправильное и идти дальше, чем потратить все время и в самый нужный момент его у тебя не останется.