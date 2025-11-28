До торжественной даты осталось всего два дня

В России уже более 25 лет ежегодно отмечают День матери – праздник, посвященный самому близкому и родному человеку, который подарил нам жизнь, вырастил и воспитал. В этот день мы благодарим мам за любовь и заботу, говорим им теплые слова и дарим подарки.

О том, когда День матери отмечают в 2025 году и что можно подарить на этот праздник, – в материале amic.ru.

1 Когда в России отмечают День матери? У этого праздника переходящая дата. Каждый год его отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2025-м День матери празднуют 30 ноября. До торжества осталось всего два дня, и если вы еще не купили подарок – сделайте это как можно скорее.

2 Какие традиции есть у Дня матери в России? День матери – семейный праздник. Хотя у него нет особых традиций, обычно эту дату отмечают в кругу близких людей, уютно и по-домашнему. С особым размахом его празднуют в школах и детских садах, где дети радуют своими выступлениями мам и бабушек.

3 Как вообще появился этот праздник? Одна из самых распространенных версий гласит, что День матери впервые провела учительница в городе Баку. Коллегам понравилась ее идея, и праздник стали отмечать во многих школах каждый год. В России его официально закрепили в 1998 году по инициативе депутатов Госдумы. Так парламентарии подчеркнули важную роль матери в жизни каждого человека.

4 Кого поздравляют с Днем матери? В этот день можно поздравить не только маму, но и бабушку. Однако никто не запретит вам сказать теплые пожелания всем знакомым женщинам, которые уже познали радость материнства.