День матери – 2025. Когда его отмечают и что дарят на этот праздник
До торжественной даты осталось всего два дня
28 ноября 2025, 06:55, ИА Амител
Мама с ребенком / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru
В России уже более 25 лет ежегодно отмечают День матери – праздник, посвященный самому близкому и родному человеку, который подарил нам жизнь, вырастил и воспитал. В этот день мы благодарим мам за любовь и заботу, говорим им теплые слова и дарим подарки.
О том, когда День матери отмечают в 2025 году и что можно подарить на этот праздник, – в материале amic.ru.
1
Когда в России отмечают День матери?
У этого праздника переходящая дата. Каждый год его отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2025-м День матери празднуют 30 ноября. До торжества осталось всего два дня, и если вы еще не купили подарок – сделайте это как можно скорее.
2
Какие традиции есть у Дня матери в России?
День матери – семейный праздник. Хотя у него нет особых традиций, обычно эту дату отмечают в кругу близких людей, уютно и по-домашнему.
С особым размахом его празднуют в школах и детских садах, где дети радуют своими выступлениями мам и бабушек.
3
Как вообще появился этот праздник?
Одна из самых распространенных версий гласит, что День матери впервые провела учительница в городе Баку. Коллегам понравилась ее идея, и праздник стали отмечать во многих школах каждый год.
В России его официально закрепили в 1998 году по инициативе депутатов Госдумы. Так парламентарии подчеркнули важную роль матери в жизни каждого человека.
4
Кого поздравляют с Днем матери?
В этот день можно поздравить не только маму, но и бабушку. Однако никто не запретит вам сказать теплые пожелания всем знакомым женщинам, которые уже познали радость материнства.
5
А что можно подарить на День матери?
Четких правил для выбора подарка нет. Но если у вас нет идей, хорошими вариантами могут быть:
- букет цветов;
- композиция из фруктов или шоколадных конфет;
- билеты на концерт любимого исполнителя;
- бытовая техника – робот-пылесос, кофемашина, блендер и др.;
- сертификат в салон красоты или спа-салон;
- косметика;
- совместный поход в ресторан;
- фотосессия;
- путевка в санаторий;
- постельное белье;
- посуда;
- комнатное растение;
- мастер-класс по живописи, гончарному искусству, танцам и др.
Помните, что мамам важны не подарки, а наше внимание и забота. В наших силах каждый день говорить им теплые слова, помогать и поддерживать, где бы мы ни находились.
13:42:45 28-11-2025
Задолбали со всякими надуманными праздниками! Происки торгашей!
22:12:00 28-11-2025
Тут депутаты предлагали одаривать беременностью.
Народ почему не поддержал?