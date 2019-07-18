Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на Алтае

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг утром, 18 июля, в Немецком национальном районе Алтайского края, сообщает региональное МВД.

"По предварительным данным, 18.07.2019 около 05 часов 00 минут на автодороге "Гришковка — Николаевка — Камыши — Подсосново" в районе села Подсосново водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес Бенц Е240", не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля", — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП два человека погибли: водитель скончался в ЦРБ, а пассажир (женщина 1967 года рождения) скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Два пассажира получили ранения: женщина 1983 года рождения с телесными повреждениями госпитализирована, а девушке 2001 года рождения оказана медицинская помощь, не госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В Благовещенском районе в среду утром, 17 июля, также произошло ДТП, в котором погиб человек и еще несколько пострадали. Автомобиль выехал на встречную полосу.