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Новости

Двухметровый "невиданный" пирог приготовят на День города в Заринске

, ИА "Амител"
Вечером 20 июля в Заринске пройдет концерт с участием группы "На-На", Игоря Корнелюка и Лолиты
В День города Заринска на городской площади будут работать различные площадки / Фото: altairegion22.ru

В День города Заринска на городской площади будут работать различные площадки / Фото: altairegion22.ru

В Заринске в субботу, 20 июля, масштабными праздничными мероприятиями встретят День города и День металлурга.

"Такого вы еще не видели! Двухметровый юбилейный пирог для жителей города!!!" — говорится в программе мероприятий на сайте городской администрации.

Отмечается, что градообразующее предприятие "Алтай-Кокс" готовит масштабную праздничную программу, посвященную 40-летию города.

В 10 часов жители Заринска пробегут супермарафон от центральной площади до спорткомплекса "Олимп". Все участники получат футболки с символикой праздника, а победители — ценные призы. От спорткомплекса в 11 часов стартует шествие трудовых коллективов города. В 12 часов начнется экскурсия по городу на "креативном автобусе".

На городской площади будут работать различные площадки: музей под открытым небом, нон-стоп марафон театральных коллективов, шоу красок, выставка пожарной техники, фотозона и не только. Также пройдут детские интерактивные игры и семейные квесты. Желающих угостят двухметровым пирогом.

Вечером пройдет концерт с участием группы "На-На", Игоря Корнелюка и Лолиты. Праздник завершится фейерверком.

Ранее губернатор Вологодской области попробовал самый большой в России бутерброд с маслом. Бутерброд получился 100 метров 83 сантиметра в длину и весом 110 килограммов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.07.2019 15:57
- гость -

Томенко позвали? Он большой специалист по йогуртам, да и пирог наверное испечен хоть 2, хоть 3 метра!!!!!

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18.07.2019 16:16
- гость -

15:57, я бы побоялся употреблять продукцию "Пальмовой сказки..."

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