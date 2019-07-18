В Заринске в субботу, 20 июля, масштабными праздничными мероприятиями встретят День города и День металлурга.

"Такого вы еще не видели! Двухметровый юбилейный пирог для жителей города!!!" — говорится в программе мероприятий на сайте городской администрации.

Отмечается, что градообразующее предприятие "Алтай-Кокс" готовит масштабную праздничную программу, посвященную 40-летию города.

В 10 часов жители Заринска пробегут супермарафон от центральной площади до спорткомплекса "Олимп". Все участники получат футболки с символикой праздника, а победители — ценные призы. От спорткомплекса в 11 часов стартует шествие трудовых коллективов города. В 12 часов начнется экскурсия по городу на "креативном автобусе".

На городской площади будут работать различные площадки: музей под открытым небом, нон-стоп марафон театральных коллективов, шоу красок, выставка пожарной техники, фотозона и не только. Также пройдут детские интерактивные игры и семейные квесты. Желающих угостят двухметровым пирогом.

Вечером пройдет концерт с участием группы "На-На", Игоря Корнелюка и Лолиты. Праздник завершится фейерверком.

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