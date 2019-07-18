Футболисты барнаульского "Динамо" пообщаются с болельщиками. Традиционная встреча с поклонниками команды состоится 19 июля в 19:00 на стадионе команды, сообщает пресс-служба клуба.

Поговорить с болельщиками придут руководители клуба, а также игроки барнаульской команды. Перед встречей любители футбола могут поддержать дублеров "Динамо-Барнаул", которые в рамках третьего дивизиона первенства Сибири сыграют против "Бурятии" из Улан-Удэ. Матч начнётся в 17 часов.

Отметим, что центральный вход на стадион сейчас закрыт на реконструкцию. Пройти на арену можно со стороны улицы Никитина.