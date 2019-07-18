Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Историческое здание по адресу проспект Калинина 5а сгорело в ночь на 18 июля в Барнауле. Постройка датируется 1935 годом и является памятником регионального значения. Во время Великой Отечественной войны здесь был госпиталь раненых, позже музыкальный лицей барнаульского училища. Как сообщают "Вести 22", последние 20 лет здание было в аварийном состоянии и не эксплуатировалось. Капитальный ремонт постройки был запланирован на 2024 год.

Как ранее писал Amic.ru, предварительной причиной возгорания называют поджог. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.