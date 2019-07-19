Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что электронный паспорт россиянина может выглядеть как пластиковая карта с чипом либо как мобильное приложение, сообщает пресс-служба правительства России. Оба варианта тщательно рассматриваются.

"Мы оба варианта имеем в виду: и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, и как дополнительная опция – это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран", — подчеркнул Медведев.

По его словам, электронный паспорт объединит несколько документов. Есть предложения включить в него водительское удостоверение, СНИЛС и некоторые другие. Этот вопрос находится на стадии обсуждения.

"Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт, — констатировал председатель правительства. — Очевидно, что мы можем быстрее отказаться от использования бумажных паспортов, есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году".

Ранее стало известно, что для реализации проекта в качестве основных рассматриваются концепции, предложенные ФГБУ НИИ "Восход", компаниями "Гознак" и "Ростелеком". Все они предусматривают сохранение пошлины за выдачу паспорта в размере 300 рублей.

"Восход" предлагает создать за счет бюджетных средств систему производства чипов, на которые будут записаны все паспортные данные, а также биометрическая информация (отпечаток пальца) и электронная подпись. Специальное оборудование для записи таких чипов предлагается разместить в каждом отделении полиции.

Окупать вложенные средства планируется за счет коммерческих услуг, когда, например, банки будут платить государству за подтверждение личности человека, обратившегося к ним за кредитом.

"Гознак" предлагает удешевить систему на 8 млрд рублей за счет централизованной записи данных на электронные паспорта, что удлиняет время ожидания нового паспорта или внесения изменений в паспортные данные.

Кроме того, компания предлагает наладить производство за собственный счет, а окупать вложенные средства за счет взимания платы с граждан за подтверждение личности при проведении транзакций.

Принципиально отличающийся проект предлагает "Ростелеком". Компания имеет систему биометрической идентификации, которой не нужен носитель в виде чипа. Ее можно будет просто установить на смартфон как приложение.

Это делает введение системы максимально дешевым за счет отказа от производства чипов, но может создать другие трудности. Например, может возникнуть ситуация, когда человеку не удастся подтвердить свою личность, из-за того, что у него села батарейка смартфона или сломалось устройство.