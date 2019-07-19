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Новости

Медведев рассказал, каким будет электронный паспорт россиян

, ИА "Амител"
Рассматриваются варианты с пластиковой картой и мобильным приложением
Дмитрий Медведев / Фото: shakhty.su

Дмитрий Медведев / Фото: shakhty.su

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что электронный паспорт россиянина может выглядеть как пластиковая карта с чипом либо как мобильное приложение, сообщает пресс-служба правительства России. Оба варианта тщательно рассматриваются.

"Мы оба варианта имеем в виду: и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, и как дополнительная опция – это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран", — подчеркнул Медведев.

По его словам, электронный паспорт объединит несколько документов. Есть предложения включить в него водительское удостоверение, СНИЛС и некоторые другие. Этот вопрос находится на стадии обсуждения.

"Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт, — констатировал председатель правительства. — Очевидно, что мы можем быстрее отказаться от использования бумажных паспортов, есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году".

Ранее стало известно, что для реализации проекта в качестве основных рассматриваются концепции, предложенные ФГБУ НИИ "Восход", компаниями "Гознак" и "Ростелеком". Все они предусматривают сохранение пошлины за выдачу паспорта в размере 300 рублей.

"Восход" предлагает создать за счет бюджетных средств систему производства чипов, на которые будут записаны все паспортные данные, а также биометрическая информация (отпечаток пальца) и электронная подпись. Специальное оборудование для записи таких чипов предлагается разместить в каждом отделении полиции.

Окупать вложенные средства планируется за счет коммерческих услуг, когда, например, банки будут платить государству за подтверждение личности человека, обратившегося к ним за кредитом.

"Гознак" предлагает удешевить систему на 8 млрд рублей за счет централизованной записи данных на электронные паспорта, что удлиняет время ожидания нового паспорта или внесения изменений в паспортные данные.

Кроме того, компания предлагает наладить производство за собственный счет, а окупать вложенные средства за счет взимания платы с граждан за подтверждение личности при проведении транзакций.

Принципиально отличающийся проект предлагает "Ростелеком". Компания имеет систему биометрической идентификации, которой не нужен носитель в виде чипа. Ее можно будет просто установить на смартфон как приложение.

Это делает введение системы максимально дешевым за счет отказа от производства чипов, но может создать другие трудности. Например, может возникнуть ситуация, когда человеку не удастся подтвердить свою личность, из-за того, что у него села батарейка смартфона или сломалось устройство.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.07.2019 09:58
- гость -

Фигня какая-то.
Китай наладит выпуск чипов и начнется чертовщина.
Про "села батарейка" вообще абсурд.
Хрень придумывают

0  0
19.07.2019 10:10
krash

Ну если Димон взялся за это....жди беды.

0  0
19.07.2019 10:15
- гость -

чего мелочиться - сразу зачиповать всех россиян подкожными чипами...

0  0
19.07.2019 10:18
- гость -

Все в электронные игрульки играет. Значит, планирует к 2024 году. Самонадеянный господин.

0  0
19.07.2019 10:25
- гость -

А потом утечка базы данных и волна кредитов на ничего не подозревающих граждан, якобы предъявлявших электронный паспорт в другом регионе

0  0
19.07.2019 10:30
- гость -

Бабушкам стареньким в деревнях объясните, как работать с приложениями

0  0
19.07.2019 10:31
- гость -

Могу ошибаться, но в Казахстане, например, лет 20 назад подобные карточки давали (удостоверение личности). Может, только без чипа. Хочешь нормальный паспорт - плати (и не все могли себе позволить). Как сейчас там?

0  0
19.07.2019 10:32
- гость -

Да люди массово отказываться могут начать. Скока у нас неучтенного населения появится.

0  0
19.07.2019 10:40
- гость -

19.07.2019 10:31
- гость -
Вы не правы. В казахстане внутри страны только удостоверения личности (пластиковые карточки), паспорта только для выезда за границу Для примера нельзя оформить машину, дом или еще что то по паспорту, только по удостоверению личности. Деньги за паспорт тут ни причем.

0  0
19.07.2019 10:40
- гость -

РЕМОНТ телефонов, планшетов, ноубуков, электронных паспортов. Перепрошивка, клонирование. Тел. 00-00-00

0  0
19.07.2019 10:51
- гость -

Господи, когда этот недоросль наиграется?

0  0
19.07.2019 10:51
- гость -

Из биографии сына: " в МГИМО Илья Медведев проходил практику в российской юридической компании, но в планах у Ильи создание собственного проекта в сфере современных технологий."

Ну вы поняли

0  0
19.07.2019 10:54
- гость -

19.07.2019 10:40
- гость -

и много у вас кредиток отремонтировали?

0  0
19.07.2019 10:56
Д

Талантливые дети в состоянии с нуля создать систему электронных паспортов, надо лишь государству чуть-чуть поддержать, буквально соточку миллиардов. В год.

А вы просто неудачник и завидуете. Держитесь там. И идите в бизнес

0  0
19.07.2019 11:30
dirserver

Восходовский вариант сразу бракуем. База должна быть одна и вносить в неё данные должна федеральная структура. Если разрешить в неё лазить в каждом РОВД, то мало того, что она работать у них не будет (помним про вирус WannaCry), так еще и в некоторых особо интересных подразделения выдадут тысячи паспортов на мифических лиц.

0  0
19.07.2019 11:33
- гость -

19.07.2019 11:30
dirserver

Ну а чё.. наделал себе мифических лиц, устроил их на работу, и получаешь деньги, ну или пособие. Ну или поизощренней как-то.

0  0
19.07.2019 11:51
- гость -

Какой Медведев самодовольный на фото... Сам себе аплодирует!

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