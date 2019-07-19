Житель Алтайского края признан виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, сообщает региональный СК.

"В вечернее время в декабре 2018 года сотрудники ДПС ГИБДД прибыли по вызову в село Косиха по сообщению об управлении водителем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения", — рассказывают в ведомстве.

Полицейский попросил мужчину пройти медицинское освидетельствование, однако получил отказ. Далее, как отмечается, сотрудник ГИБДД пригласил мужчину в автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.

После словесного спора мужчина перешел к действиям: оттолкнул полицейского и нанес ему несколько ударов ногами по лицу, сломав нос.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Ранее алтайские полицейские получили условный срок за выбивание признаний у невиновного.