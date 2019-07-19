Половина россиян получает зарплату ниже 34,3 тысячи рублей, следует из сведений Росстата за апрель 2019 года.
Именно такой оказалась медианная зарплата. Она оказалась выше средней оплаты труда (47,6 тысячи рублей) на 13,3 тысячи рублей.
Дело в том, что медианный показатель – это сумма, ниже и выше которой получают доход одинаковое число работников.
Среднюю зарплату же высчитывает методом деления общей заработной платны на суммарное количество сотрудников.
Ранее Росстат определил, что реальный доход россиян снижается уже шестой год подряд.
Комментарии
Может 2/3?
А половина из этой половины ниже 15 000. И не нужно писать что они сами в этом виноваты. Людей сознательно загоняют в угол.
Власть давно пора менять, но либо народ у нас совсем тупой и ленивый, либо результаты президентских выборов фальсифицированы самым наглым образом, либо и то и другое.
19.07.2019 12:27
АБОРИГЕН
Сейчас много инфы про то как идут выборы в москве и питере - вот вам и ответ на то как у нас можно в принцыпе поменять что-то во власти!!!
Эта половина плюс один голос, у которого меньше 36 тысяч, вот уже и большинство не очень довольных