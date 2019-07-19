Половина россиян получает зарплату ниже 34,3 тысячи рублей, следует из сведений Росстата за апрель 2019 года.

Именно такой оказалась медианная зарплата. Она оказалась выше средней оплаты труда (47,6 тысячи рублей) на 13,3 тысячи рублей.

Дело в том, что медианный показатель – это сумма, ниже и выше которой получают доход одинаковое число работников.

Среднюю зарплату же высчитывает методом деления общей заработной платны на суммарное количество сотрудников.

Ранее Росстат определил, что реальный доход россиян снижается уже шестой год подряд.