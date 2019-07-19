Путин пообещал подарить "Мерседес" мальчику из Иркутской области

Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый "Мерседес", передает ТАСС.

"Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? "Мерседес"?" — обратился Путин к мальчику.

До этого одна из местных жительниц рассказала президенту, что маленький Дима очень ждал встречи с ним и хотел поговорить. На вопрос, чего он хотел, ребенок сказал, что мечтает о машинке.

Мальчик из затопленного Тулуна рассказал Владимиру Путину, что случилось с его детским садом: "Он утонул". pic.twitter.com/0zuaGIuXd5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2019 г.

Другой мальчик из затопленного Тулуна рассказал Путину, что случилось с его детским садом. "Он утонул", — сказал мальчик. Путин пообещал, что скоро еще раз посетит регион, чтобы проконтролировать восстановление инфраструктуры, в том числе и "утонувшего" детского сада.

19 июля Путин второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, серьезно пострадавшую в результате наводнения. До этого глава государства посещал регион 29 июня.