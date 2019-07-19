По сведениям краевого ЦГМС, на выходных в Алтайском крае прогнозируется ненастная погода.

В субботу, 20 июля, в регионе пройдут дожди, грозы, ливни и даже град при порывах ветра до 18 м/с. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от +23°C до +28°C, а в темное — от +10°C до +15°C.

В Барнауле: днем – от +24°C до +26°C, ночью – от +12°C до +14°C. Во второй половине дня прогнозируется дождь и гроза.

В воскресенье, 21 июля, в отдельных районах Алтайского края сохранится обилие осадков. Ожидаются дожди и грозы. В светлое время суток столбик термометра покажет от +24°C до +29°C, в темное – от +10°C до +15°C. Скорость ветра временами будет достигать 17 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +25°C до +27°C, ночью – от +12°C до +14°C. Вечером и ночью осадки в виде дождя и грозы.

Напомним, 19 июля в регионе действует штормовое предупреждение.