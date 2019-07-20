Новую причину инсультов и инфарктов выявили медики

Исследователи из американского центра Kaiser Permanente выяснили, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое одинаково влияют на риск появления инфарктов и инсультов, пишет "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на портал EurekAlert.

Специалисты проанализировали 36 млн показателей артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц за девять лет — с 2007 по 2016 годы.

Анализ данных показал, что высокое диастолическое давление в момент расслабления сердечной мышцы приводит к острому нарушению кровообращения, также как высокое систолическое давление в момент сокращения сердца.

Чтобы избежать рисков для здоровья, специалисты рекомендуют периодически измерять давление и при необходимости обращаться к медикам.

Ранее медики рекомендовали для контроля за давлением не менее 30 минут в день уделять аэробным нагрузкам, в том числе велосипедным прогулкам, плаванию и ходьбе. Также назвали признаки скорой остановки сердца.