Барнаулец украл из торгового центра летне-осенний набор одежды

Жителя Барнаула задержали сотрудники полиции после кражи одежды из торгового центра, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Накануне в отдел по продаже спортивных товаров одного из торговых центров краевой столицы зашел неизвестный мужчина и похитил спортивные брюки, джемпер, футболку и шорты и скрылся в неизвестном направлении", — рассказывают в ведомстве.

Заметив пропажу на 15 тысяч рублей, сотрудники магазина обратились в полицию.

Подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый мужчина, 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее молодая жительница Барнаула украла из торгового центра джинсы, брюки и топ. Сумма причиненного ущерба составила около 4000 рублей.