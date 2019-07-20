Президент России Владимир Путин назвал серьезное ограничение роста стоимости моторного топлива неправильным, поскольку это может затормозить развитие нефтепереработки в стране, сообщает РИА "Новости".

"Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", — сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Он подчеркнул, что рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции. Также, как он отметил, в этому году столь значительного роста цен, как в 2018 году, не было.

По оценкам аналитиков, добавил Путин, такая динамика обусловлена ситуацией на энергетических рынках: "И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать".

Путин отметил, что кабмин "опомнился поздновато, но все-таки ввел определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства".

"Если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями", — пояснил президент.

По данным Путина, с начала 2019 года цены на моторное топливо выросли на 1,8%. За это же время инфляция подросла на 2,5%.

Ранее бензин резко подешевел в Красноярске перед "Прямой линией с Путиным". На государственной сети АЗС снижение цены объяснили "разгаром отпусков".