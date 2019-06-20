Бензин резко подешевел в Красноярске перед "Прямой линией с Путиным"

В Красноярске произошло снижение цены на бензин на государственной АЗС сети "Красноярскнефтепродукт" (КНП) в день, когда президент России Владимир Путин проведет свою традиционную прямую линию, сообщает NGS24.RU.
На сегодняшний день цена за литр бензина АИ-92 составляет 41,45 руб. Это на 1,35 руб. меньше, чем было раньше. Литр АИ-95 на АЗС сети стоит 43,6 руб., вместо прежних 45,3 – стал дешевле на 1,7 руб.
Как уточнили в компании, снижение цены временное. При этом само снижение объяснили "разгаром отпусков".
Отмечается, что контрольный пакет акций компании "Красноярскнефтепродукт" принадлежит краевому правительству. Акция совпадает с "Прямой линией Путина", которая состоится в четверг, 20 июня.
Примечательно, что перед "Прямой линией" и перед понижением цен руководитель правительства России Дмитрий Медведев заинтересовался ростом цен на топливо в Сибири. "Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о <...> сибирском регионе. Надо разобраться, что это", – заявил Медведев, подчеркнув, что в Красноярске только весной цены менялись несколько раз.
Комментарии
Власти заботятся о гражданах.
Зарплаты 40 тысяч, говорит Гарант.
Средняя зарплата 45 тысяч, сказал Гарант.
Все верят в совпадения, да?
Бензин дешевеет, зарплаты растут.