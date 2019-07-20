Профессия учителя стала наименее востребованной в России

В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВНИИ труда.

"Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе", — сообщили во ВНИИ, где проанализировали спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата.

В институте также рассказали, что на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем художественных галерей, музеев, библиотек.

Не относятся к дефицитным профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость: количество вакансий в этих сферах самое большое — на конец 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.

Не удовлетворен спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Также в институте отметили, что данные Росстата приведены на конец 2018 года, однако "по ним можно судить о ситуации", где и какие специалисты требуются.

Ранее бывший педагог рассказала ИА "Амител" о том, почему педагоги уходят из профессии. Оказалось, что вместо подготовки плана уроков и фокусировании сил и времени на детях, приходится перепечатывать рабочие программы и понимать, что время теряется зря.