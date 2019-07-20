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Число микрозаймов выросло в России на 18% в первом полугодии

, ИА "Амител"
На ситуацию с агрессивным ростом выдач могут повлиять меры по сдерживанию необеспеченного кредитования
30% заемщиков на момент получения займа не имели постоянного места работы / Фото: ogic.ru

30% заемщиков на момент получения займа не имели постоянного места работы / Фото: ogic.ru

Микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии нарастили выдачу займов россиянам на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование финансового маркетплейса "Юником 24".

"По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — отметили аналитики.

На ситуацию с агрессивным ростом выдач могут повлиять меры по сдерживанию необеспеченного кредитования. В первую очередь, подчеркивают аналитики, это ограничение годовых процентов, которое заработало с 1 июля, и расчет с 1 октября показателя долговой нагрузки. Если эти меры будут успешными, то быстрый рост несколько замедлится, поскольку наименее платежеспособные и закредитованные клиенты начнут получать отказы в МФО.

Отмечается, что 30% заемщиков, которые в первом полугодии брали займы в МФО, на момент получения займа не имели постоянного места работы либо относили себя к категории самозанятых. Именно среди этой группы заемщиков наблюдается высокий уровень просроченной задолженности.

Однако это не означает, что люди не имеют денег, поэтому и берут займы. На практике они подрабатывают в местах, где их не могут трудоустроить по разным причинам, но этот труд приносит им заработок.

При этом порядка 40% клиентов МФО работали менеджерами, продавцами, водителями, рабочими, охранниками, медиками, работники сельского хозяйства. Остальные 30% равно представлены заемщиками из разных сфер занятости.

По данным ЦБ, в первом квартале текущего года МФО нарастили выдачи микрозаймов на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 93,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали брать меньше микрозаймов. При этом их общий объем в апреле составил около 18,3 млрд рублей, что на 100 млн меньше, чем в марте.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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