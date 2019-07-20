Сочинцы похитили почти 2000 "квадратов" земли санатория МВД России

Пятерых жителей Сочи будут судить за хищение земельного участка, принадлежащего санаторию МВД России "Салют", пишет "Российская газета" со ссылкой на прокуратуру Кубани.

"С 1 октября 2015 года по 28 сентября 2017 года сочинцы подготовили документы для умышленного завладения частью земельного участка, принадлежащего федеральному учреждению здравоохранения", — рассказали в ведомстве.

Мужчины ввели в заблуждение представителей госорганов, занимающихся регистрацией объектов недвижимости, предоставив им сфальсифицированные документы, а также техническую документацию.

Это позволило земельный участок площадью более 1,7 тысячи квадратных метров, фактически принадлежащий санаторию, оформить в собственность на одного из участников группы.

Далее участок был продан третьим лицам. Ущерб государству оценили в 11,6 млн рублей. На имущество обвиняемых (квартиры, нежилые помещения, а также земельные участки), в том числе дорогостоящие транспортные средства (вертолет, автомобили) наложен арест. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее ИА "Амител" рассказало, как предпенсионеры смогут бесплатно ездить в санатории и за чей счет.