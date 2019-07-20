Жители Новосибирска уже знают во сколько подходить к мусорным контейнерам, чтобы унести домой то, что выбросил гипермаркет "Лента", пишет "Сиб.фм".

"Только что. 100 метров от администрации Первомайского района. Товарищи, я в ауте, думала у нас это невозможно. Черт меня дернул дворами идти домой", — рассказала член Совета депутатов Барабинского района Новосибирска Елена Зубова.

Она же и опубликовала видео того, как толпа новосибирцев расхватывает испорченный хлеб, фрукты и консервы.

В комментариях под видео люди недоумевают от того, что фактически их соседи питаются с помойки.

Причем, судя по кадрам, местные жители точно знают, когда из магазина выносят "просрочку" и приходят к бакам с большими авоськами и пакетами. Некоторые даже семьями.

Ранее сняли на видео, как челябинские пенсионеры забирают "просрочку" из мусорных баков у "Пятерочки". Бывшая учительница рассказала, что почти каждый день ходит к бакам за продуктами, поскольку жить как-то надо.