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Новосибирцы, хватая "просрочку", устроили давку у мусорных баков возле "Ленты"

, ИА "Амител"
Видео с давкой возле мусора засняла районный депутат столицы Сибири
Жители Первомайского района Новосибирска борются за хлеб и бананы / Фото: кадр из видео

Жители Первомайского района Новосибирска борются за хлеб и бананы / Фото: кадр из видео

Жители Новосибирска уже знают во сколько подходить к мусорным контейнерам, чтобы унести домой то, что выбросил гипермаркет "Лента", пишет "Сиб.фм".

"Только что. 100 метров от администрации Первомайского района. Товарищи, я в ауте, думала у нас это невозможно. Черт меня дернул дворами идти домой", — рассказала член Совета депутатов Барабинского района Новосибирска Елена Зубова.

Она же и опубликовала видео того, как толпа новосибирцев расхватывает испорченный хлеб, фрукты и консервы.

В комментариях под видео люди недоумевают от того, что фактически их соседи питаются с помойки.

Причем, судя по кадрам, местные жители точно знают, когда из магазина выносят "просрочку" и приходят к бакам с большими авоськами и пакетами. Некоторые даже семьями.

Ранее сняли на видео, как челябинские пенсионеры забирают "просрочку" из мусорных баков у "Пятерочки". Бывшая учительница рассказала, что почти каждый день ходит к бакам за продуктами, поскольку жить как-то надо.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.07.2019 19:16
месный

а нормальные, не просроченные продукты давим бульдозерами!! Рашкa чё! Главное чтобы у пЫни с дружками было всё ништяк ага?

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