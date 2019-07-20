Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко решил узнать имена авторов инициативы не считать пиво алкоголем и подать на них в суд, передает ТАСС.

"Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? Мамам, кормящим грудью, будем тоже давать, чтобы за счет этой жидкости у них лактация повышалась. Мерзавцы эти люди, и, когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу", — сказал Онищенко.

По его мнению, это предложение противоречит целям национальной политики. Он напомнил, что президент поставил задачу по укреплению здоровья населения, и на этом фоне предложение Минпромторга цинично и провокационно.

По словам Онищенко, до 2011 года, когда пиво приравняли к алкоголю, именно пивной алкоголизм был в числе основных причин обращений к наркологам. Он распространялся даже среди детей.

Минпромторг прописал в стратегии развития торговли на 2019-2025 годы предложение вывести пиво и пивоваренную продукцию "с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания". В ведомстве считают, что это необходимо для поднятия рентабельности пивоваренного бизнеса в стране.