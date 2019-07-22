Мэр Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев возмутился тем, что несколько матерей учеников спецшколы пришли на фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка" в одинаковых футболках, сообщает телеканал "360".

В конце июня здание спецшколы в Кунгуре, построенное в XIX веке, признали аварийным. Учебному заведению пообещали передать другое здание, которое освободится после строительства в городе новой школы. Но пока это не сделано, учащиеся временно переезжают в обычную школу на окраине города. Родители учеников спецшколы не оценили подобное предложение. Они опасаются начала конфликтов своих детей с обычными школьниками. Помимо этого, им не нравится расположение образовательного учреждения, до которого придется долго добираться.

Женщины пришли на городской праздник на Соборной площади в одинаковых футболках с лозунгами в защиту местной коррекционной школы. Их одежда призывала обратить внимание на проблемы местной спецшколы.

Такая выходка не понравилась главе города Гордееву. Он увидел в этом акцию с "характерными признаками публичного мероприятия".

По мнению Гордеева, организатор акции не уведомил органы местного самоуправления о своих намерениях. В связи с этим он обратился в прокуратуру.

Сами женщины не понимают, почему глава города пожаловался на них в вышестоящие органы. Они обратили внимание на большое количество местных жителей, которые также пришли на праздник в одинаковой одежде.

"Уважаемые горожане, если вдруг увидите в теплый летний день на пляже двух-трех человек в одинаковых трусах с одинаковой картинкой и надписью, будьте готовы, что вас могут привлечь за несогласованное мероприятие!" – написали они в соцсети.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег чиновников от "чванства и хамства" в отношении россиян. Он попросил руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели.

Чванство – это отрицательное моральное качество, выражающееся в высокомерном отношении к людям, их знаниям и опыту.

Хамство – тип поведения человека, отличающийся грубым, наглым и резким способом общения. Человек использует хамство в общении с целью явной демонстрации своего превосходства.