Понедельник, 22 Июль, 13:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,87
€ 70,79
Обь
205см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Новости

Россияне в июне имели на 11,4% больше "свободных денег", чем в мае

, ИА "Амител"
В городах, где проживают от 500 тысяч человек до миллиона, индекс "свободных денег" составил 34,5 тыс. рублей
В июне показатель 'свободных денег' россиян стал самым высоким / Фото: newizv.ru

В июне показатель "свободных денег" россиян стал самым высоким / Фото: newizv.ru

У жителей России в июне стало на 11,4% больше "свободных денег", чем месяцем ранее, и сейчас они в среднем имеют около 33,1 тыс. "свободных" рублей, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

Под индексом свободных денег понимается разница между доходами семьи и тратами на необходимые товары и услуги. Средний доход домохозяйств берется из расчетов исследовательского холдинга, а также Росстата. Затраты же отслеживают по скан-панели домохозяйств "Ромира". В нее вносят данные 40 тысяч жителей России, 15 тысяч домохозяйств из 220 городов страны, где население превышает 10 тысяч человек.

"В июне в среднестатистическом российском домохозяйстве после покупки всех необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг оставалось порядка 33,1 тысячи рублей "свободных денег". За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4%, а годовой рост составил 11,1%", – выяснили аналитики.

За все время наблюдений это самый высокий показатель, если не брать в расчет декабрь 2018 года.  Среднегодовой индекс составил 27,2 тыс. рублей.

Подобные исследования холдинг проводит в течение четырех лет. В декабре показатели были рекордно высокими – 36,4 тысячи рублей.

По словам президента "Ромира" Андрея Милехина, рост объема "свободных денег" отмечается ежегодно в июне. Он связывает это с открытием сезона отпусков, следовательно с получением дополнительных выплат.

"И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать", – подчеркнул Милехин.

Индекс "свободных денег" в городах-миллионниках составил 42 тыс. рублей. В городах, где проживают от 500 тысяч человек до миллиона – 34,5 тыс. рублей. В населенных пунктах с численностью 100-500 тысяч жителей – 23,8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что число микрозаймов выросло в России на 18% в первом полугодии. Власти страны думают, как повлиять на ситуацию с агрессивным ростом выдачи займов россиянам под огромные проценты.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.07.2019 12:00
- гость -

У жителей России в июне стало на 11,4% больше "свободных денег"

нужно срочно повышать налоги...

0  0
22.07.2019 12:13
- гость -

У меня в кармане честная лишняя сотня, Надо бы её разменять. (с)

0  0
22.07.2019 12:25
krash

Живут же люди. Покажите индекс свободных денег в Барнауле? Только исключите из арсчета всяких там депутатов и начальников ЖД, и прочих индивидов. Посчитайте среди простого народа. Думаю удивитесь. При этом учитывайте взятые кредиты и ипотеки, ибо эти "свободные" деньги люди могут держать на черный день, вдруг случись чего, не сможет в следующем месяце ипотеку оплатить. Поэтому это как бы не свободные деньги. Это впринципе минуса.

0  0
22.07.2019 12:39
- гость -

Непорядок, надо изымать.

0  0
22.07.2019 12:55
- гость -

Где мои свободные 33,4 тысячи? Кто украл?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
13:01
Очередной деревянный дом горит в центре Барнаула в частном секторе 0
12:48
Грузовик насмерть сбил женщину, внезапно вышедшую на трассу Барнаул – Новосибирск 0
12:35
Прокуратура: пятилетнего россиянина убили в Польше 0
12:22
Участников сразу двух крупных конкурсов красоты ищут в Барнауле 3
12:05
Новосибирск и Красноярск вошли в топ-300 дорогих городов мира 3
11:57
Россияне в июне имели на 11,4% больше "свободных денег", чем в мае 5
11:40
Несогласованная одежда: прокуратура проверит одинаковые футболки на празднике 4
11:25
Зажигательный концерт Maruv в Яровом покорил публику 15
11:00
Дугин назначил нового заместителя вместо уволенного за взятку Алексеенко 12
10:42
СК выясняет причины гибели бийчанина под лавиной в Горном Алтае 2
10:15
Бизнес-эксперты проведут бесплатные консультации для предпринимателей региона 0
09:58
Ввозить в Россию больше 5 кг фруктов и овощей запретят 27
09:23
Две тонны вареников съели на фестивале в Алтайском крае 14
08:48
Размер потребкредитов в России вырос на 6,9% 0
08:31
Мужской гардероб уровня премиум: где в Барнауле купить качество со скидкой 0
08:18
Россияне стали чаще совмещать отдых с командировками 5
08:01
Венесуэлу обвинили в агрессии к разведчику ВВС США 13
07:45
Отпуск или новая квартира в центре Барнаула: что выгоднее 0
07:32
Селена прекрасная: лучшие фото бесподобной Селены Гомес 3
07:15
Британец с Земли записал видео стыковки "Союза" с МКС 0
07:02
Коттеджный поселок в "новостройках", квартира или частный дом: что выбрать 0
06:38
Лучше гор могут быть только горы: советские фотографии отдыха на Алтае 24
06:01
Жил такой парень: главные фильмы в жизни Василия Шукшина 0
23:09
В посольстве Туркменистана ответили на вопрос о смерти президента 0
22:35
Дым от красноярских пожаров достиг Новосибирска и Томска 5
21:57
ДТП и пожары: опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае на неделю 0
20:58
"Похороненный" СМИ президент Туркменистана поздравил народ с праздником 2
19:40
Названы наименее востребованные в России профессии 3
18:58
Первый 45-этажный небоскреб могут построить в Новосибирске 5
18:32
Турист из барнаульской группы погиб под лавиной в Горном Алтае 3
17:46
Соцсети: мужчина отказался покидать горящий дом в Барнауле и погиб 0
17:12
Парень пойдет под суд за секс со школьницей в Горном Алтае 3
16:44
МЧС раскрыло причину дымки в Алтайском крае 16
16:26
Путин ожидает снижения ставок по ипотеке в 2019 году 8
15:52
Автомобиль "Жигули" перевернулся в центре Барнаула 6
15:22
Две высотки загорелись за час в Новосибирске 3
14:50
Певица Molly предстала обнаженной после концерта в Altay Palace 3
14:27
Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Барнауле 7
13:57
"Жутковато стало": туристов напугал памятник без лица на Алтае 1
13:29
Алтайский край получит 34,8 млрд рублей на нацпроект "Демография" 4
12:54
Житель Новосибирска насмерть сбил лося, пострадал ребенок 0
12:30
Туристы из Омска и Новосибирска попали в жесткое ДТП на Алтае 4
11:55
Онлайн-доступ в Госархив откроют жителям Алтайского края 1
11:25
"На-На", Корнелюк и Лолита под дождем. Заринск отметил День города 2
10:36
Асфальт провалился в Барнауле рядом с гостиницей "Сибирь" 11
10:04
Таксисты Новосибирска вдвое подняли цены из-за дождей 5
09:39
Международный чемпионат по рафтингу проведут в Горном Алтае 0
09:06
21 июля в Барнауле пройдет масштабный конноспортивный праздник 0
08:35
Алтайские экологи добились прекращения золотодобычи на реке Ануй 3
08:02
21 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, ливни и грозы 0
06:48
Казанская икона Божьей матери: какими чудесами славится святой лик 3
06:32
Первый человек на Луне: как это было 1
06:01
Не забудьте зонтик: какой будет погода в воскресенье в Алтайском крае 0
00:48
Жители алтайского села скинулись по 200 рублей и починили мост 3
23:36
Пятилетнего мальчика из России, увезенного отцом, нашли мертвым в Польше 0
22:58
"Будем продавать пиво в школьных буфетах?": Онищенко подаст в суд на чиновников 6
21:38
Лобовое стекло лопнуло у самолета SSJ-100 во время полета 15
21:12
Россиян предупредили о росте цен на красную икру и рыбу на 30% 7
20:26
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем ради рентабельности бизнеса 8
19:47
Алтайские спортсмены выступили за сборную России на ЧМ по пауэрлифтингу 0
18:54
Новосибирцы, хватая "просрочку", устроили давку у мусорных баков возле "Ленты" 20
18:35
От +8 до +29: погода в Алтайском крае на 21 июля 0
17:59
Сочинцы похитили почти 2000 "квадратов" земли санатория МВД России 3
17:38
Две тысячи жителей Алтая были покусаны и поцарапаны с начала 2019 года 0
16:59
Правительство разрешило увеличить "Орешкину дюжину" до 14 заместителей 2
16:43
Детский сад в Камне-на-Оби обещали сдать в декабре, но пока нет даже стен 2
15:57
Водитель с лопатой спас девушку от насильника на омской АЗС 5
15:25
Въехал в "Газель" с людьми: ребенок погиб и трое пострадали в ДТП на Алтае 2
14:59
Число микрозаймов выросло в России на 18% в первом полугодии 2
14:45
Машины жителей Бийска могут изменить свой цвет из-за "красочного тумана" 3
13:49
Профессия учителя стала наименее востребованной в России 2
13:30
Родители онкобольных алтайских детей рассказали о проблемах с лекарствами 1
12:53
Карту с украинским Крымом опубликовало посольство России в Великобритании 3
12:08
Путин: серьезно ограничивать стоимость топлива опасно и неправильно 8
11:32
Самолеты вылетели из аэропорта Барнаула после тумана 0
10:59
Барнаулец украл из торгового центра летне-осенний набор одежды 0
10:48
Новую причину инсультов и инфарктов выявили медики 0
09:49
Путин предостерег чиновников от "чванства и хамства" в отношении россиян 3
09:20
Барнаул минувшей ночью накрыло туманом "из фильма ужасов" 7
08:53
Основную причину гибели россиян на дорогах назвали в ГИБДД 3
07:09
Сладко, но страшно: подборка неудавшихся тортов 0
06:42
Куда пойти купаться: как отдыхают на павловском озере 5
06:21
Дождливые выходные ждут жителей Алтайского края 20-21 июля 1
06:01
Ход конем: в Барнауле стартовал один из самых главных турниров по шахматам 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.