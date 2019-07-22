Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. <…> Мы до 2022 года уже не дотянем", — отметил Орешкин, подчеркнув, что проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.

Он рассказал, что министерство разрабатывает меры, позволяющие замедлить рост кредитования. Также он отметил, что Минэкономразвития не конфликтует с Центробанком, в чью зону ответственности входит сдерживание роста потребительского кредитования. По его словам, два ведомства ведут публичную дискуссию по ряду экономических вопросов.

Орешкин многократно указывал на проблему закредитованности населения. Так, он спрогнозировал рецессию из-за закредитованного населения.

В июне Центробанк опубликовал доклад, в котором отмечалось, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. В ответ министр раскритиковал ведомство, посоветовав ему не загонять население в долговую яму для роста экономики. Он также заявил, что перекос в потребкредитовании несет риски для экономики.

"Я думал, что в Центробанке лучше с макроэкономикой", — подчеркнул он.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет.

А вот Минфин поддержал позицию Орешкина, отметив, что переход за критические уровни долговой нагрузки россиян социальной проблемой.