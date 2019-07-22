Уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую обвиняли в экстремизме из-за опубликованных в Сети картинок, рассказала в своем Twitter, что добилась компенсации в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.

Буквально 10 минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К — это победа!!! 🥳🥳🥳 — motúznaya (@La72La) 22 июля 2019 г.

"Суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100 000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая, что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К – это победа!!!" – написала Мотузная.

Мария подала иск о компенсации за незаконное уголовное преследование в размере одного миллиона рублей в мае этого года.

Она в том числе требовала компенсации за "неоднократные допросы", склонение к явке с повинной, копирование информации с телефона и включение в список экстремистов.

Дело на Марию Мотузную завели по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Своей вины она не признавала. В октябре 2018 года Мотузная уехала из России, но позднее вернулась. О деятельности после возвращения на родину она пока не рассказывает. По ее словам, планирует остаться жить в Санкт-Петербурге.