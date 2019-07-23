Росстандарт предлагает пересмотреть существующий размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий документ и представителя ведомства.

Сейчас минимальный размер машино-места для легкового автомобиля с учетом допустимых зазоров безопасности составляет 5,3 на 2,5 м. Габариты парковочных мест регулируются строительными нормами и правилами (СНиП) "Стоянки автомобилей" от 2011 года.

Предложение Росстандарта предполагает сокращение этих габаритов в зависимости от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

Ведомство намерено сократить стандартный размер машино-места на полметра в ширину и на 0,3 м в длину. Новые стандарты могут быть утверждены уже в ноябре.

Так, если парковочное место расположено вдоль дороги, то предлагается снизить минимальную ширину до 2 м, длину оставить почти неизменной – 5,5 м. Если парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то предлагается минимальную длину машино-места уменьшить до 5 м, а ширину оставить прежней. Требования по габаритам в этом случае касаются и самой проезжей части. В первом случае ширина проезда должна составлять не менее трех метров. В случае с парковкой под углом 45 градусов, дорога должна быть не менее 3,5 м шириной, под углом 60 градусов – не менее 3,75 м, перпендикулярно – не менее 5,4 м.

Как пояснил глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский, новые размеры ведомство определяло опытным путем, проведя исследования на Бульварном кольце в Москве и изучая, насколько плотно там стоят автомобили. В ведомстве рассчитывают, что изменение стандартов даст возможность нарисовать парковки на узких улицах, а также будет стимулировать людей пользоваться в городах малолитражками.

Ранее сообщалось, что парковку автомобилей запретят на двух участках дорог в Барнауле.