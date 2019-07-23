Росстандарт предлагает пересмотреть существующий размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий документ и представителя ведомства.
Сейчас минимальный размер машино-места для легкового автомобиля с учетом допустимых зазоров безопасности составляет 5,3 на 2,5 м. Габариты парковочных мест регулируются строительными нормами и правилами (СНиП) "Стоянки автомобилей" от 2011 года.
Предложение Росстандарта предполагает сокращение этих габаритов в зависимости от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.
Ведомство намерено сократить стандартный размер машино-места на полметра в ширину и на 0,3 м в длину. Новые стандарты могут быть утверждены уже в ноябре.
Так, если парковочное место расположено вдоль дороги, то предлагается снизить минимальную ширину до 2 м, длину оставить почти неизменной – 5,5 м. Если парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то предлагается минимальную длину машино-места уменьшить до 5 м, а ширину оставить прежней. Требования по габаритам в этом случае касаются и самой проезжей части. В первом случае ширина проезда должна составлять не менее трех метров. В случае с парковкой под углом 45 градусов, дорога должна быть не менее 3,5 м шириной, под углом 60 градусов – не менее 3,75 м, перпендикулярно – не менее 5,4 м.
Как пояснил глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский, новые размеры ведомство определяло опытным путем, проведя исследования на Бульварном кольце в Москве и изучая, насколько плотно там стоят автомобили. В ведомстве рассчитывают, что изменение стандартов даст возможность нарисовать парковки на узких улицах, а также будет стимулировать людей пользоваться в городах малолитражками.
Ранее сообщалось, что парковку автомобилей запретят на двух участках дорог в Барнауле.
Комментарии
Тупее мышления не видел. Росстат. Может там разогнать пора всех уже? Я должен машину менять из за каких то дурных идей? Ни кто не поменяет. А многие даже не смогут себе позволить поменять, толкьо привеедт к еще большим забиваниям машинами мест, с занмианием крайней полосы.
"даст возможность нарисовать парковки на узких улицах" - и вообще там хрен проедешь
Они рельно там что то курят...
Чего мелочиться, давайте в ширину метр, а в длину полтора и все - проблема с парковками решена! Может проще - кувалдой по голове чиновникам стукнуть, может мозги в комочек соберутся и хоть немного будет чем думать.
Уменьшение на 0,3х0,5 м. всё для людей!!! Ура! Ура! Ура!!!! Придётся корячиться на на 3 полоски.
Такое ощущение, что там вообще путают, что нужно увеличивать, а что нужно уменьшать. Так бы зарплаты увеличивали, как места для людей уменьшаете
А какова проблема станет для женщин!! Да тут разьехаться порой не могут, а на узких тем более. Совсем о женщинах не думают
Чиновникам Росстата надо зады уменьшить, а то в кресла не помещаются, животы уменьшить и мозг из попы вытащить, а то он туда стек...
просто под существующую ситуацию подогнали законодательство)
Я, наверно тоже хренью маялся бы за такую зарплату как у них и безделья!
в детские кресла чиновников садить и кабинет два на два какая экономия будет
ИМХается, что чиновники посчитали, что их хаммеры как раз умещаются в 2 парковочных места и остается лишнее место, где может залезть ОКА
Да я б пересел с седана на малолитражку. Но как на ней зимой-то ездить? Позом по снегу? у нас же отвратительно чистят !!!!
Ну заехал в парковочный карман шириной 2 метра, при ширине машины 1.6, а как дверку открыть что бы выйти из машины?
23.07.2019 12:09
- гость -
Я в малолитражку по росту не вхожу...(((
В микролитражке по Рубцовску ..... Этож застрянет на первом же проспекте Рубцовском
правильная микролитражка - это Ока, а не Матиз. она нигде ничего не цепляет
и все-таки в статье перепутано (или в головах законодателей), т.е. малолитражка - это достаточно большой автомобиль, объемом двигателя до 1.6 литра. та же тойота королла
Правительство, подайте нам пример?
Пересадите всех чиновников ПОГОЛОВНО в ОКУ. Пусть на своем примере покажут, что нужно места экономить.
При этом пусть они сядут в детское кресло, чтобы почуствовали как современные дети-дылды чувствуют себя в этих унитазах. И при этом, чтоб все это влезло в "малолитражку".
И не забудьте о безопасности на дорогах, малолитражки, они ведь очень безопасны, да?
23.07.2019 12:18
гiсть
А матиз - не микролитражка?
матиз - микролитражка, но не лучший выбор для наших дорог
ока - для наших, но ее не выпускают уже, да и она уже безнадежно устарела
Стимулировать то должно, но не такими топоровыми методами. В городах нужны платные парковки, должна быть прекращена совковая микрорайоная многоэтажная спальная застройка, должно быть развитие общественного электротранспорта, а не маршрутки. Планировка города и общественные пространства должны создаваться на совершенно ином уровне нежели это происходит сейчас. Пока в большинстве случаев, администрации городов не могут вылезти из колхозно-сталинской эстетики, а значит и о подобном "стимулировании" и речи быть не может.
А для кого эти новые правила, точно для простых граждан?
Например один чиновник на габаритной люксовой машине припаркуется около ресторана Ползунова, уже мест нет. Странные дела делаются в этой стране.
Вы чиновников хотите ограничить?)))
А как страховщики-то "рады" будут не уставая отслюнявливать.
Я вот чё думаю - если малолитражке на трассе кто-то со встречки прилетит то там-же все трупы будут. Вот особенно в той что на фото. Чем меньше машина тем больше вероятность, что все трупы, как-то так походу.
23.07.2019 12:43
гость
Чиновники на своих больших и люксовых останутся, а простому народу на малолитражках походу прийдётся врассыпную при виде их прятаться, а иначе ДТП и смерть. Малолитражка этож вроде как походу капсула смерти, на раз сплющится от переднего бампера до заднего или левой стойки до правой если в ней большая люксовая приедет.
23.07.2019 12:48
месный
та малолитражка, что на фото, половине седанов фору даст при дтп на встречке, можешь погуглить
23.07.2019 12:52
месный Вы выбрали себе точный аватар, я таким вас себе и представляю
"та малолитражка, что на фото, половине седанов фору даст при дтп на встречке, можешь погуглить" Как футбольный мяч отскакивать будет? ) ) ) ) )
после принятия новых стандартов во дворе некоторых домов можно будет построить еще по дому
krash
вся машина одна маленькая, не сминаемая капсула. По рейтингу Euro NCAP стабильно набирает 4 звезды по безопасности водителя и пассажиров, тогда как "большой джип" Duster всего 3
23.07.2019 13:48
- гость -
Дустер не большой и тем более не джип - вот кадиллак эскалэйд большой, а гелик 4×4² - джип.
месный
по сравнению со смартом, дастер огромен
Надо решать кардинально, что мелочиться..."А много ли человеку земли надо?" (рассказ Л.Н. Толстого) - 1 * 2 * 2.5 м!!!!