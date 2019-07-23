Трое детей, пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, находятся в коме, передает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Сергея Фургала.

"Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии. В состоянии комы", – сказал Фургал.

По его словам, еще один ребенок находится в Комсомольске-на-Амуре в детской городской больнице с отравлением угарным газом.

В пресс-службе МЧС уточнили, что всего в результате ЧП пострадали девять человек, один ребенок погиб – девочка 2008 года рождения.

Отмечается, что в Хабаровском крае организована проверка всех палаточных лагерей на территории региона.

Пожар произошел в ночь на вторник, 23 июля, на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", где и располагался детский палаточный городок. Всего на момент происшествия в лагере было 189 детей. Выяснилось, что палаточный лагерь был открыт без разрешения проверяющих комиссий.