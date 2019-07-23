Палаточный лагерь был открыт без разрешения проверяющих комиссий / Фото: 27.mchs.gov.ru
Пожар на территории детского палаточного лагеря в Хабаровском крае произошел в ночь на вторник, 23 апреля, в результате погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей получили ожоги. Региональный СК завел уголовное дело.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, работники туристической базы пытались сами тушить возгорание и поздно вызвали пожарных. Огонь уничтожил 20 палаток и повредил еще шесть, сообщили в региональном МЧС.
Всего на момент происшествия в лагере было 189 детей, их разместили в домике на базе отдыха.
Палаточный лагерь был открыт без разрешения проверяющих комиссий. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил губернатор региона Сергей Фургал.
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", – сказал глава региона и отдал распоряжение проверить работу комиссии, которая изучала документы базы отдыха, и изъять все протоколы.
На сайте правительства Хабаровского края говорится, что работа туркомплекса "Холдоми" приостановлена. Власти региона выясняют, где могут еще находиться подобные лагеря.
Все пострадавшие при пожаре в лагере дети – из Комсомольска-на-Амуре, говорится на сайте администрации города. Власти определяют объем помощи их семьям.
В прошлом году детский лагерь сгорел под Новосибирском. На территории лагеря детей не было.
Комментарии
ну вот как так то? Вот и отдай ребенка в лагерь, и останешься без ребенка. недайбог. Собалезнования семье погибшего и пострадавшим.
Когда уже прекратится этот бардак, прям таки за минуту лагерь открыли? Типа ни кто не знал, что там лагерь будет?
То есть родители, чьи дети туда направились знали о лагере, а власти, не знали, что есть такой алагерь, и он не знаконный? Так выходит? Бред
Раз никто не знал, что творится в регионе, зачем тогда столько чиновников, контролирующих и проверяющих организаций? Может разогнать половину и порядка больше будет?