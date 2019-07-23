Палаточный лагерь был открыт без разрешения проверяющих комиссий / Фото: 27.mchs.gov.ru

Пожар на территории детского палаточного лагеря в Хабаровском крае произошел в ночь на вторник, 23 апреля, в результате погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей получили ожоги. Региональный СК завел уголовное дело.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, работники туристической базы пытались сами тушить возгорание и поздно вызвали пожарных. Огонь уничтожил 20 палаток и повредил еще шесть, сообщили в региональном МЧС.

Всего на момент происшествия в лагере было 189 детей, их разместили в домике на базе отдыха.

Палаточный лагерь был открыт без разрешения проверяющих комиссий. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил губернатор региона Сергей Фургал.

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", – сказал глава региона и отдал распоряжение проверить работу комиссии, которая изучала документы базы отдыха, и изъять все протоколы.

На сайте правительства Хабаровского края говорится, что работа туркомплекса "Холдоми" приостановлена. Власти региона выясняют, где могут еще находиться подобные лагеря.

Все пострадавшие при пожаре в лагере дети – из Комсомольска-на-Амуре, говорится на сайте администрации города. Власти определяют объем помощи их семьям.

В прошлом году детский лагерь сгорел под Новосибирском. На территории лагеря детей не было.