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Новости

Самая популярная зарплата в России в два раза меньше, чем средняя по данным Росстата

, ИА "Амител"
Эксперты утверждают, что зарплату в 23,5 тыс. рублей получают сегодня около 15-20% всех работников в России
Модальная зарплата представляет собой наиболее популярное значение в выборке / Фото: versiya.info

Модальная зарплата представляет собой наиболее популярное значение в выборке / Фото: versiya.info

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей, пишут "Известия" со ссылкой на модальные (встречающиеся чаще всего) показатели заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.

Большинство опрошенных изданием экспертов сошлись во мнении, что именно это значение наиболее объективно отражает уровень доходов населения, в отличие от популярного у чиновников среднего показателя, который, по данным Росстата, в апреле 2019 года достиг 47,7 тыс. рублей. По словам специалистов, столь заметная разница между модальной и средней величиной заработка говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.

Данные о доходах россиян Росстат публикует раз в два года. В 2019 году в исследовании приняли участие 101,4 тыс. организаций всех видов экономической деятельности. Под заработной платой работника понимались все суммы, начисленные ему за апрель, включая выплаты по тарифным ставкам и должностным окладам, премии и вознаграждения, а также оплата питания и проживания.

Модальная зарплата представляет собой наиболее популярное значение в выборке. К примеру, если на предприятии работают люди с окладами 30 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 30 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 70 тыс. рублей, то модальным значением для компании будет именно 30 тыс. рублей, потому что встречается чаще всего.

Также существуют понятия медианного и среднего показателей заработка. В первом случае это статистическая величина, означающая, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина – больше (в нашем примере это 40 тыс. рублей). По данным Росстата, медианная зарплата в стране достигла 34,4 тыс. рублей. Средний же заработок представляет собой сумму окладов, разделенную на их количество, – в нашем примере это 45 тыс. рублей.

В апреле 2019 года средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, достигла 47,7 тыс. рублей – вдвое больше модального значения. В апреле 2017 года – 38,9 тыс. рублей, а модальная была на 55% меньше – 17,6 тыс. рублей.

Эксперты утверждают, что зарплату в 23,5 тыс. рублей получают сегодня около 15-20% всех работников в России. Проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова пояснила, что модальное значение все еще составляет менее 50% от средней, это говорит о сохраняющемся в обществе неравенстве.

Наиболее объективным показателем уровня заработной платы, отражающим точнее состояние рынка труда, является модальный – он показывает и состояние (качество) рабочих мест, и возможности работодателей, уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов

"Росстат оценивает прежде всего уровень зарплат на крупных и средних предприятиях. Учет зарплат на малых или в ИП для ведомства сложен, поскольку он не может принудить их давать ежемесячную информацию. Кроме того, при расчете уровня зарплат Росстат не может учесть такие явления, как внутренние совмещения на предприятиях. Очень часто работодатель не фиксирует факты работы на 1,5 и более ставок в силу того, что это может рассматриваться как нарушение Трудового кодекса", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне в июне имели на 11,4% больше "свободных денег", чем в мае. И это рекорд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.07.2019 15:42
- гость -

Чудно в нашем государстве. Средняя зарплата - 47 тыс., медианная зарплата 36 тыс, самая получаемая (модальная) 23.5 тыс. А свободных денег на руках граждан в июне осталось ещё по 32 тыс. руб. Вот они чудеса ЕГЭ в области математики!

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23.07.2019 15:45
гость

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей

Так это самая распространенная, но средняя под полтинник. Если чаще всего у нас едят капусту, но кто то же ест и мясо, так что в среднем нормально

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23.07.2019 15:49
krash

"23,5 тыс. рублей получают сегодня около 15-20% всех работников в России" - ну да. остльные получают меньше.

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23.07.2019 15:56
ещё гость

Что такое капитал - неоплаченный труд наёмных работников. (автор К.Маркс "Капитал"

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23.07.2019 16:19
- гость -

Какие открытия неожиданные можно открыть, если все-таки головой воспользоваться, а не луженым хайлом во славу ныне президентствующего. Успехов росстату на этом пути.

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