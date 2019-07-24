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Спрос на чемоданы резко вырос в Барнауле

, ИА "Амител"
Стоимость чемоданов в июне составила в Барнауле в среднем 1810 рублей, что на 20% ниже, чем годом ранее
Самые дешевые чемоданы в Барнауле / Фото: hotkrun.ru

Самые дешевые чемоданы в Барнауле / Фото: hotkrun.ru

В Барнауле интерес к чемоданам в первый летний месяц в 2,5 раза превысил спрос января, сообщили эксперты "Авито".

Сравнив спрос на чемоданы в июне и январе, эксперты выяснили, что больше всего в летний отпуск хотят жители Новосибирска, где интерес вырос более чем в пять раз за полугодие. Далее – Тольятти (в 3,5 раза), Омск (в 2,9 раза), а также Ижевск (в 2,8 раза), Барнаул и Ульяновск (в 2,5 раза в каждом). В Перми спрос практически не изменился, зато в Волгограде он снизился за полгода примерно на четверть.

В Барнауле спрос на чемоданы в течение полугодия повышался (за исключением апреля) и достиг пика в июне, в сезон летних отпусков, превысив январское значение на 153%. В целом по стране спрос достиг максимума также в июне (+66% относительно января).

В России купить чемодан можно в среднем за 3 460 рублей – это всего на 3% больше, чем и в июне прошлого года. При этом в 13 городах стоимость снизилась, значительнее всего — в Волгограде (-39%). В Самаре и Саратове ценник остался на уровне июня 2018 года, а в восьми городах он увеличился, заметнее всего — в Санкт-Петербурге (+16%).

В итоге выгоднее всего купить чемодан в Барнауле (1 810 рублей), а дороже всего — в Москве (4 660 рублей).

Ранее режим "черного неба" объявили в Барнауле и Бийске.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.07.2019 17:29
- гость -

Съезжает население

0  0
24.07.2019 17:30
- гость -

капец, удивили....

0  0
24.07.2019 17:36
гость

валим валим! ибо пипец!

0  0
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