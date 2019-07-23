Режим "черного неба" ввели в крупнейших городах Алтайского края – Барнауле и Бийске – из-за погодных условий, способствующих накоплению вредных примесей.

В связи с этим региональный Гидрометцентр объявил о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности.

Режим будет действовать до 15:00 23 июля. На это время предприятиям рекомендуется снизить вредные выбросы в атмосферу.

Отметим, что уже несколько дней барнаульцы жалуются на дымку с характерным запахом гари. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю утверждают, что возникновение неприятного явления связано с масштабными лесными пожарами в Красноярском крае. По оценке ведомства, ситуация изменится уже через несколько дней.