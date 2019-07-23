Режим "черного неба" ввели в крупнейших городах Алтайского края – Барнауле и Бийске – из-за погодных условий, способствующих накоплению вредных примесей.
В связи с этим региональный Гидрометцентр объявил о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности.
Режим будет действовать до 15:00 23 июля. На это время предприятиям рекомендуется снизить вредные выбросы в атмосферу.
Отметим, что уже несколько дней барнаульцы жалуются на дымку с характерным запахом гари. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю утверждают, что возникновение неприятного явления связано с масштабными лесными пожарами в Красноярском крае. По оценке ведомства, ситуация изменится уже через несколько дней.
Комментарии
Тушить пожары не пробовали? Или мы помогать будем нотр дам да сирию восстанавливать, а на своё и своих плевать с высокой колокольни?
предприятия прям взяли и послушали
А превышения ПДК таки нет, да?
откуда дым? это горит мой пукан, от того что кто-то купил крузарь с тротуарной плитки, строит фигню в лесу и т.д и т.п
23.07.2019 10:59
петух с докучаево
Твой пукан всегда горел, горит и будет гореть судя по всему.....
предприятиям рекомендуется
Смешно
То есть не тушит пожары государство, а частные предприятия должны остановиться и нести затраты? А кто им неустойку от заказов оплатит и вообще зарплату рабочим с чего платить, дымом?
И кстати....только вот новость была, чот замеры делаются - угрозы и вредности нет - и тут же режим черного неба....не клеются новости че то, ога?