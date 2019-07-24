Алтайский краевой суд вынес решение об отмене решения о выселении жительницы Барнаула, мамы четверых детей Юлии Батовой из квартиры за долг по ипотеке. Подробности заседания 23 июля сообщили в Общероссийском народном фронте.

По словам адвоката Батовой Константина Смоликова, это решение позволит вернуть квартиру, проданную с аукциона за небольшой долг. Суд признал за женщиной долг перед Сбербанком в 104 тысячи рублей, которые она должна вернуть в счет погашения ипотеки.

Сбербанк обязан в ближайшее время сообщить реквизиты для перечисления суммы долга. Деньги уже давно лежат на депозите нотариуса, который сразу же погасит неплатеж. А дальше мы будем в рамках закона принимать меры по отмене продажи и возвращению квартиры в собственность владелице", – заявил адвокат.

Портал Amic.ru подробно рассказывал об этой истории в материале "На улицу с четырьмя детьми: как жительница Барнаула лишилась ипотечной квартиры" и "Реальная история: как лишиться ипотечной квартиры за небольшую просрочку". Напомним вкратце, что в 2017 году она перестала платить банку за ипотеку из-за финансовых трудностей. В декабре 2018 года узнала от новых владельцев, что ее квартира была продана банком за долг 117 тысяч рублей. Женщина уверяет, что не знала, что банк обратился в суд, что ее жилье было продано, выселиться ее обязал суд. Юлия Батова обратилась в ОНФ. Формально все сроки обжалования прошли, но с помощью адвокатов их удалось восстановить и начать процесс возвращения квартиры.

"Было удовлетворено ее ходатайство о проведении независимой экспертизы стоимости спорной квартиры (ранее в Индустриальном районном суде приняли оценку стоимости жилья в размере 1 млн 800 тыс. рублей). По результатам новой экспертизы была названа другая сумма – 2 млн 64 тыс. рублей. А это означает, что долг Юлии Батовой на момент принятия судебного решения о продаже квартиры составлял менее 5% от стоимости залога и подавать иск об обращении взыскания на ипотечную квартиру Сбербанк не мог. Поэтому Алтайский краевой суд и признал продажу квартиры незаконной", – пояснили в ОНФ.

Долг банку она вернет, после этого предстоит еще отменить продажу квартиры.