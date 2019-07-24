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Суд встал на сторону многодетной мамы из Барнаула в споре о выселении из квартиры

, ИА "Амител"
Юлия Батова сможет вернуть проданное за долг по ипотеке жилье
Фото: tengrinews.kz

Фото: tengrinews.kz

Алтайский краевой суд вынес решение об отмене решения о выселении жительницы Барнаула, мамы четверых детей Юлии Батовой из квартиры за долг по ипотеке. Подробности заседания 23 июля сообщили в Общероссийском народном фронте.

По словам адвоката Батовой Константина Смоликова, это решение позволит вернуть квартиру, проданную с аукциона за небольшой долг. Суд признал за женщиной долг перед Сбербанком в 104 тысячи рублей, которые она должна вернуть в счет погашения ипотеки.

Сбербанк обязан в ближайшее время сообщить реквизиты для перечисления суммы долга. Деньги уже давно лежат на депозите нотариуса, который сразу же погасит неплатеж. А дальше мы будем в рамках закона принимать меры по отмене продажи и возвращению квартиры в собственность владелице", – заявил адвокат.

Портал Amic.ru подробно рассказывал об этой истории в материале "На улицу с четырьмя детьми: как жительница Барнаула лишилась ипотечной квартиры" и "Реальная история: как лишиться ипотечной квартиры за небольшую просрочку". Напомним вкратце, что в 2017 году она перестала платить банку за ипотеку из-за финансовых трудностей. В декабре 2018 года узнала от новых владельцев, что ее квартира была продана банком за долг 117 тысяч рублей. Женщина уверяет, что не знала, что банк обратился в суд, что ее жилье было продано, выселиться ее обязал суд. Юлия Батова обратилась в ОНФ. Формально все сроки обжалования прошли, но с помощью адвокатов их удалось восстановить и начать процесс возвращения квартиры.

"Было удовлетворено ее ходатайство о проведении независимой экспертизы стоимости спорной квартиры (ранее в Индустриальном районном суде приняли оценку стоимости жилья в размере 1 млн 800 тыс. рублей). По результатам новой экспертизы была названа другая сумма – 2 млн 64 тыс. рублей. А это означает, что долг Юлии Батовой на момент принятия судебного решения о продаже квартиры составлял менее 5% от стоимости залога и подавать иск об обращении взыскания на ипотечную квартиру Сбербанк не мог. Поэтому Алтайский краевой суд и признал продажу квартиры незаконной", – пояснили в ОНФ.

Долг банку она вернет, после этого предстоит еще отменить продажу квартиры.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.07.2019 12:06
гость

Общероссийский народный фронт помог

0  1
24.07.2019 12:10
гость

менее 5% от стоимости залога

117 тысяч от 2 млн 64 тысячи получается 5,7 %. Даже 104 тысячи получается 5,04 %. У суда похоже проблемы с математикой. Возможно у судьи по математике была тройка, зато судья сейчас получает в 10 раз больше, чем учитель математики, который ему эту тройку поставил, нищеброд

0  1
24.07.2019 12:13
- гость -

а нечего завидовать судьям
по факту наплодила детей все ей кругом должны, не факт что это не последняя новость про нее, через пару лет опять начнется

0  1
24.07.2019 12:17
гость

Так судья в этой ситуации походу хреново посчитал из-за тройки по математике и помог наплодившей детей, наверное потому что он ей должен. Может ему стало стыдно, что он мог погасить долг с одной зарплаты

0  1
24.07.2019 12:20
гость

Походу гость 12:10 жертва ЕГЭ рас проценты считать не умеет.

0  1
24.07.2019 12:24
гость

Походу гость 12:20 сильная жертва ЕГЭ раз проценты считать не умеет и вместо "раз" пишет "рас". Наверное судья

0  1
24.07.2019 12:26
гость

Власть силовиков из СБ в бизнесе стремится к нулю, теперь либо встроятся в бизнес либо в охранники, легких денег не будет , которые голыми руками брали. Так всегда, сначала СБ ловит менеджеров, потом садит туда своих тупней - откаты вырастают в два раза. И если собственник бизнеса после этих маневров не сносит СБ - бизнесу хана.

0  1
24.07.2019 12:27
гость

117 000 (долг) разделить на 2 064 000 (стоимость квартиры) и умножить на 100 % получается ...?

0  1
24.07.2019 12:53
- гость -

24.07.2019 12:13
- гость

Она детей родила, польза от нее видимая. А вот от тебя какая, кроме вбросов на вентилятор???

0  1
24.07.2019 12:57
- гость -

Долг с просрочкой 117 тыс, без просрочки меньше 5%

0  1
24.07.2019 13:02
- гость -

Я думаю сумма была 2,64млн, журналист соврал))))))))))))

0  1
24.07.2019 13:10
- гость -

24.07.2019 12:53
- гость -
24.07.2019 12:13
- гость

Она детей родила, польза от нее видимая. А вот от тебя какая, кроме вбросов на вентилятор???
-------
И какая же от нее польза? Из этих детей могут вырасти наркоманы, воры или алкаши. У многодетных такое сплошь и рядом случается. И это вред, а не польза.

0  1
24.07.2019 13:10
- гость -

24.07.2019 12:53
- гость -
К слову, от алкашей, у которых наплодилось еще 10 таких же маргиналов, польза еще более видимая. Если по головам считать, конечно.

0  1
24.07.2019 13:25
ОО

2 064 000 / 100 = 20 640 - 1% от суммы
20 640 * 5 = 103 200 - 5% от суммы
математик...

0  1
24.07.2019 13:26
- гость -

очень жаль, что суд встает на сторону мошенников

0  1
24.07.2019 13:29
- гость -

Кто не желает - не плодитесь. Вам же рассказали уже: государство вам не просило, макарошки всегда есть, держитесь там..

Люди не потому рожают, что им мат.капиталы платят, а потому, что единственные близкие люди, готовые помочь - это семья. А больше мы нафиг никому не нужны. Человек человеку - враг и конкурент. Берегите семейное тепло.

0  1
24.07.2019 13:32
- гость -

24.07.2019 13:26
- гость -

В данном случае суд встал на сторону граждан.

А мошенниками всегда были всяческие финансовые структуры, делающие деньги из воздуха.

0  1
24.07.2019 13:39
- гость -

24.07.2019 13:10
- гость - Вы высшей степени говорите несознательные вещи! Наверное в семье были один любимый ребенок? Это тогда все объясняет.

0  1
24.07.2019 13:49
- гость -

24.07.2019 13:29
- гость -
Вы, похоже, действительно наивный. Маргиналы как раз и плодятся либо за мат. капитал, либо "потому что Путин сказал рожать" (если еще добавить ЗПР), либо от пофигизма - ну подумаешь, родила и родила, все равно никто не считал. А потом этих детей в лучшем случае по дет. домам распихивают, в худшем - либо смерть, либо повтор судьбы родителей.

0  1
24.07.2019 14:04
гость

В тексте есть неточности и недосказанности.
Банк не может продать ее квартиру, как вообще любую другую, не принадлежащую ему (банку). Кредитная организация обратилась в суд о взыскании заложенного имущества, суд вынес основанное на законе (Закон Об ипотеке..) решение. ТУ Росимущество, в лице уполномоченной организации, исполняя решение суда выставляет на торги имущество. В решении суда, наверняка, есть цифра оценки имущества. Более того допускаю, что судебная оценка была близка к 2064р. И вполне возможно, что торгующая организация с первых торгов не продала имущество за указанную цену и законно снизила ее стоимость на 15% и выставила на вторые торги. Оно и понятно, что если рыночная стоимость имущества 2,0-2,1 р., оно (имущество) никому не интересно! Т.к. на рынке полно беспроблемных аналогов за ту же цену! А геморрой с оформление такого имущества, выселением (в т.ч. по суду примерно 6 мес.) и приведение имущества в условно нормальной состояние после всех этих движений должен дисконтироваться от рыночной цены.
Таким образом, выводов из ситуации несколько. 1. Кроме дамы, виновных в этой истории нет. Обратись она сразу в банк за реструктуризацией столь незначительной суммы, уверен, банк пошел бы навстречу. Тем более деньги, как я понял, в итоге она "нашла". Правовая безграмотность и надежда на авось сделали свое дело. 2. Описанным судебным решением создан нездоровый прецедент, который подвергает сомнению законный механизм изъятия и реализации заложенного имущества. Т.е. теперь каждый собственник-должник заложенного помещения будет подвергать сомнению вступившее в законную силу решение первого суда об обращении взыскания на имущество, злоупотреблять этим и затягивать сроки.

0  3
24.07.2019 14:09
- гость -

А чем она будет выкупать квартиру?.

0  0
24.07.2019 14:47
- гость -

А чем она будет выкупать квартиру?.
дети вырастут умными и работящими и помогут ей нет

0  0
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