Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Instagram, что принял на службу в свою охрану шестилетнего мальчика Магомеда-Эми Газиева.

"С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги", – написал Кадыров.

Он подчеркнул, что мальчик готов встать за него горой и отразить любую атаку.

Назначению поспособствовало опубликованное родителями мальчика видео, где ребенок рассказывает о своей мечте охранять Кадырова.

"Я наткнулся на видеоролики Магомед-Эми Газиева на просторах интернета. Он очень хотел охранять мой покой, стать настоящим защитником и воином. Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тут же обеспечил его полным обмундированием и амуницией. В детских магазинах Грозного закуплено все необходимое оружие и транспорт. Курировать работу моего охранника будет помощник главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев", – заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни подарил Mercedes пятилетнему мальчику за четыре тысячи отжиманий.