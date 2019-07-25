Автомобиль "Лада" сбил ребенка-велосипедиста возле школы на улице Новосибирской в барнаульском поселке Силикатный.

"По словам очевидцев, он не слез с велосипеда и врезался в машину", – гласит текст поста о ДТП с участием несовершеннолетнего в паблике Barnaul 22.

На фотографии видно, что велосипед серьезно покорежен, а на лобовом стекле легковушки образовалась дыра.

О состоянии пострадавшего ребенка ничего не сообщается.

Напомним, что согласно правилам дорожного движения, велосипедистам перед пересечением пешеходного перехода следует остановить велосипед, слезть с него и, убедившись в безопасности перехода, пройти по зебре пешком, ведя транспортное средство рядом с собой.