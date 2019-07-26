Автомобиль ВАЗ-2114 вечером 25 июля сбил мужчину-велосипедиста на улице Новосибирской в Барнауле, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Водитель 1994 года рождения не успел остановить машину, когда велосипедист выехал на нерегулируемый пешеходный переход.

Ранее в соцсетях опубликовали фотографии детского велосипеда, заявив, что на этом месте сбили ребенка. "Мальчик" на детском велосипеде оказался 42-летним мужчиной.

Ему оказали медицинскую помощь в городской больнице. Госпитализация не потребовалась. По факту наезда на велосипедиста полицейские проводят проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция напоминает владельцам велосипедов, что переезжать дорогу по пешеходному переходу запрещено правилами дорожного движения. Прежде чем пересечь проезжую часть по зебре, необходимо спешиться.

Водителям настоятельно рекомендуют снижать скорость при приближении к пешеходному переходу. Это обязанность, прописанная в ПДД. Следует быть предельно внимательными – на зебру могут выбежать дети.