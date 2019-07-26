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Новости

Сбитый в Барнауле "ребенок" оказался мужчиной на детском велосипеде

, ИА "Амител"
Пострадавшему оказана медицинская помощь
Фото: Виталий Шевелев / vk.com/barneos22

Фото: Виталий Шевелев / vk.com/barneos22

Автомобиль ВАЗ-2114 вечером 25 июля сбил мужчину-велосипедиста на улице Новосибирской в Барнауле, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Водитель 1994 года рождения не успел остановить машину, когда велосипедист выехал на нерегулируемый пешеходный переход.

Ранее в соцсетях опубликовали фотографии детского велосипеда, заявив, что на этом месте сбили ребенка. "Мальчик" на детском велосипеде оказался 42-летним мужчиной.

Ему оказали медицинскую помощь в городской больнице. Госпитализация не потребовалась. По факту наезда на велосипедиста полицейские проводят проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция напоминает владельцам велосипедов, что переезжать дорогу по пешеходному переходу запрещено правилами дорожного движения. Прежде чем пересечь проезжую часть по зебре, необходимо спешиться.

Водителям настоятельно рекомендуют снижать скорость при приближении к пешеходному переходу. Это обязанность, прописанная в ПДД. Следует быть предельно внимательными – на зебру могут выбежать дети.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.07.2019 12:23
krash

Вот это поворот ) ) ) ) 42 года ) ) ) пьян? трезв?Я о водиятле велосипеда.

0  0
26.07.2019 12:32
- гость -

Ждем следующую новость, "Сбитый в Барнауле "ребенок" оказался женщиной сделавшей пластическую операцию в мужчину на детском велосипеде"

0  0
26.07.2019 12:34
- гость -

или так "Сбитый в Барнауле "ребенок" оказался нетрезвым судьей на детском велосипеде"

0  0
26.07.2019 12:55
- гость -

Прав у велосипедиста нет...Но может хоть оштрафуют?

0  0
26.07.2019 13:01
- гость -

рановато с выводами.. ждем еще инфы!

0  0
26.07.2019 13:50
Гость

А был ли мальчик

0  0
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