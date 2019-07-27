Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) отработала тушение пожара на воздушном судне в барнаульском аэропорту.

Условия приблизили к боевым: в качестве объекта тушения использовали списанный самолет Ту-154.

Само воздушное судно поджигать не стали. Для реалистичности выбрали более дешевый материал горения (обычно таковым выступают использованные покрышки) и подожгли их таким образом, чтобы дым шел прямо на самолет.

12 спасателей успешно справились с задачей, залив пеной Ту-154. В этом можно убедиться, посмотрев фотографии в Instagram международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова.