Решение священнослужителей храма Космы и Дамиана пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в гордуму и помочь им укрыться от полиции прокомментировал РБК иеромонах Иоанн.

"Мы приняли этих ребят и девушек, как приняли бы и других, потому что обязанность православного храма принимать любого человека, который так или иначе приходит в храм — неважно, приходит ли в главную дверь или перелезает через забор, мы принимаем всегда всех, стараемся во всяком случае", — рассказал иеромонах.

По его словам, протестующие оказались в окружении ОМОНа и, чтобы не быть задержанными, стали перепрыгивать через забор храма.

"В какой-то момент ОМОН закрыл решетку нашего храма, поэтому люди не могли войти, а также и выйти из храма. А чуть позже, во дворе, который за нашим храмом, оказалось огромное количество молодежи и, видимо, ОМОН их окружил. Не могу сказать, сколько народа, но больше ста точно, может быть, двести человек, в основном молодежь. Так как достаточно опасно перепрыгивать через этот забор, он высокий, мы стали помогать людям, чтобы ничего с ними не произошло", — рассказал Иоанн.

Людям предложили укрыться в храме и помолиться о мире. Потом, когда можно было выйти, люди ушли.

В беседе с "Медузой" иеромонах сказал следующее. "Мне кажется, очень хорошо, что есть такая активная молодежь. На мой взгляд, хорошо, когда человек знает, чего хочет, и готов отстаивать важные для себя вещи".

Акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму прошла в Москве 27 июля. Для разгона недовольных тем, что на выборы допущены только проверенные депутаты, полицейские применяли резиновые дубинки.

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